La stangata, diretto da George Roy Hill

Domenica 27 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:10, la famosa commedia del 1973 dal titolo La stangata. Il film è diretto dal regista statunitense George Roy Hill, che aveva raggiunto la fama internazionale grazie alla pellicola Butch Cassidy (1969). Le musiche hanno invece la firma del compositore e direttore d’orchestra Marvin Hamlisch, vincitore nel corso della sua carriera di 3 Premi Oscar, 4 Emmy Award, un Tony Award, un Grammy e un Premio Pulitzer. La colonna sonora del film è diventata celeberrima, soprattutto il brano ragtime “The Entertainer”, di Scott Joplin, rielaborato per l’occasione.

I protagonisti del film La stangata sono interpretati da due grandi stelle di Hollywoord: Paul Newman e Robert Redford, coppia artistica che aveva già lavorato insieme quattro anni prima in Butch Cassidy, sempre diretto da Hill e che nel tempo conserverà sempre un profondo e sincero rapporto d’amicizia. Nel cast anche: Robert Shaw, Charles Durning, Ray Walston, Eileen Brennan e Harold Gould.

La trama del film La stangata: due ladruncoli invischiati in una faccenda più grande di loro

La stangata è ambientato in Illinois nella metà degli anni ’30. Qui Johnny e Luther, due inseparabili amici, trascorrono le proprie giornate per strada, cercando di realizzare qualche profitto con una serie di attività illegali.

I due, infatti, escogitano ogni genere di trucco pur di riuscire a mettere le mani sui soldi dei passanti.

Un giorno, riescono a estorcere ben 11 mila dollari e, vista la cifra così importante, Luther decide di abbandonare questa attività, consigliando a Johnny di fare la stessa scelta o, nel caso non volesse abbandonare il campo, di chiedere aiuto a uno dei più abili truffatori degli Stati Uniti, Henry Gondorff, l’unico in grado di insegnare tutti i trucchi della truffa.

In realtà, per i due lasciare questa attività sarà tutt’altro che facile, perché la vittima del loro ultimo raggiro è un corriere che lavora per la criminalità organizzata. Quest’ultimo è deciso a vendicarsi e riesce ad uccidere il povero Luther. Intanto Johnny viene minacciato da un poliziotto corrotto affinché gli consegni il denaro se non vuole rimanere ucciso a sua volta, ma il protagonista ha già perso tutti i soldi al gioco.

Johnny ha però un’idea: consegnare al poliziotto del denaro falso e fuggire a Chicago…riuscirà nel suo intento?