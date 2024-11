Cos’è successo a Larimar? La ragazza si è suicidata o qualcuno l’ha uccisa, come crede la famiglia? Un testimone, un ragazzo della scuola della giovane di 15 anni, racconta: “Molte voci già in giro stanno circolando di certi ragazzi che quel giorno si aggiravano intorno alla campagna però ancora nulla è certo, sono sempre delle voci. Qualcuno ha detto che quel giorno c’era un ragazzo in quelle zone e l’orario coinciderebbe con l’orario della morte di Larimar. Si è diffusa la voce che qualcuno sarebbe andato a casa sua: nell’arco di tempo in cui i genitori mancavano, si dice che si aggirasse questo ragazzo in quelle zone”.

Le parole del giovane non fanno altro che avvalorare la tesi della famiglia, che crede fermamente che la ragazza sia stata uccisa. Johary, la mamma di Larimar, spiega di aver fatto nomi e cognomi agli inquirenti e poi, tornando al giorno della morte della figlia, che aveva avuto un litigio a scuola, racconta: “Lei non ha potuto dirmi quello che voleva dirmi. Si sa solo se aveva avuto questo litigio a scuola ed era uscita molto triste. Le avevo chiesto cosa avesse e lei mi ha risposto che me lo avrebbe detto dopo”. La donna, ancora, spiega: “Larimar era in ginocchio quando è stata trovata, con le ginocchia che avevano scavato il terreno. Ho capito fin da subito che non poteva essersi impiccata”.

Larimar, dubbi sulla morte: “Autopsia fondamentale”

Perplessità sulla morte di Larimar viene espressa anche da Luciano Garofalo, precedentemente a capo dei Ris: “Sono rimasto stupefatto di fronte alle modalità con cui Lari è stata legata. L’autopsia diventa fondamentale. Sono tante le cose che non tornano, sia all’interno che all’esterno della casa. Oltre alle minacce che ha subito Lari e ai telefonini, ci sono tanti elementi che spero faranno arrivare alla verità” spiega a “Pomeriggio 5”.