Nel sempre seguitissimo salotto di Che Tempo Che Fa questa sera sarà ospitata l’amatissima Laura Pausini, artista più volte in cima alle classifiche italiane ed internazionali, con migliaia e migliaia di album venduti in tutto il mondo e una lunga lista di premi – anche questi italiani ed internazionali – all’attivo: tra queste righe cercheremo di recuperare tutte le più salienti informazioni sulla carriera e la vita privata dell’artista rispondendo – insomma – alla domanda ‘chi è Laura Pausini‘ per soddisfare l’appetito dei più gossippari tra voi!

Partendo dal principio, è sicuramente interessante ricordare che Laura Pausini è nata in quel di Ravenna (precisamente a Faenza) nel maggio del 1974, respirando fin dai primissimi anni di vita un’aria intrisa di musica e musicisti: il padre – infatti – era un cantante di piano bar e fu proprio lui a portarla a solcare i suoi primi piccoli palchi quando era poco più di una bambina, registrando con lei (e qui aveva solamente 13 anni) il primissimo demo ‘I sogni di Laura‘.

Della vita privata di Laura Pausini sappiamo – complice anche il suo tenersi quasi sempre lontanissima dai riflettori della cronaca rosa – poco altro, strettamente legato ai suoi amori: tra il 1993 e il 2001 è stata legata al suo allora produttore Alfredo Cerruti jr; per poi frequentare – questa volta per un solo anno, tra il 2003 e il 2004 – il suo agente Gabriele Parisi prima di iniziare a frequentare nel 2005 Paolo Carta con il quale è convolata a nozze nel 2023 dopo aver messo al mondo la sua (per ora) unica figlia, Paola.

Chi è Laura Pausini: tutta la carriera dal primissimo Sanremo al successo internazionale

Molto più dettagliate – invece – le informazioni che abbiamo in merito alla carriera di Laura Pausini iniziata (appunto) quando era poco più di una bambina e che mossero un primissimo sostanziale passo tra il 1991 e il 1992 quando partecipò alle rispettive edizioni del Festival di Castrocaro e di Sanremo famosi: passi che le permisero – e siamo arrivati al 1993 – di salire per la prima di molte altre volte sul palco sanremese dell’Ariston vincendo nella sezione ‘Giovani’ della seguitissima kermesse musicale grazie alla sua “La solitudine“.

Da quel momento la carriera di Laura Pausini ha spiccato (letteralmente) il volo, donandole un successo che si è presto esteso anche alla Spagna in cui visse – ed ovviamente lavorò – per quasi due anni prima di tornare ancora più famosa di prima nella nostra bella Italia: ad oggi conta all’attivo un totale di 19 album pubblicati (tra studio e live); mentre tra i numerosi riconoscimenti ricevuti può vantare un Grammy Award, cinque Latin Grammy Award e – tra gli altri – nomination sia per gli Oscar che per i David di Donatello.