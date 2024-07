Pagelle coppie Temptation Island 2024 seconda puntata/ Alex su Vittoria tutto finito?

Temptation Island 2024 entra nel vivo con la seconda puntata con protagoniste sette coppie di fidanzati e fidanzati pronti a mettere alla prova i loro sentimenti. Le donne si confermano le indiscusse protagoniste con le richieste di falò anticipato, ma anche con i primi avvicinamenti ai single tentatori a conferma che la tentazione è sempre dietro l’angolo. Ecco per voi le nostre pagelle di Temptation Island 2024 sui protagonisti con chi ci ha convinti e chi no. Si parte con Alessia e Lino. Lei si conferma una donna di carattere, decisa e pronta a chiudere una relazione che forse è durata anche troppo e dopo i primi video del fidanzato è pronta a chiedere il falò di confronto anticipato rifiutato da Lino.

“Lui mi doveva dimostrare le cose, lui dice che sono moscia, ma non ti faccio fare il fighetto. Se non accetta il falò ne chiedo un altro e ancora un altro” – confessa a Martina, mentre Lino chiamato in spiaggia comunica a Filippo Bisciglia: “rifiuto il falò, non ho capito ancora nulla. Devo capire le mie cose, non solo lei, sono stato per troppi mesi accantonato, me la voglio vivere, voglio continuare il mio percorso”. Alessia voto 8, mentre per Lino voto 3.

Passiamo alle pagelle della coppia di Martina e Raoul: a scrivere a Temptation Island 2024 è stata lei stanca della gelosia e possessività del fidanzato che le ha chiesto anche la confidenza. Raoul in spiaggia si apre e parla a Filippo Bisciglia de suo rapporto con la fidanzata: “lei parte prevenuta, la mia gelosia è normale, non per cose folli. Noi per come stiamo e come ci viviamo penso che possiamo tranquillamente andare a convivere”, ma Filippo Bisciglia ha un video per lui in cui si vede Martina sempre più vicina al single tentatore Carlo. Martina si confida con Carlo parlando della difficoltà del suo rapporto di coppia, ma anche di come Raoul la fa sentire e apparire all’esterno. Il single tentatore la stuzzica dicendole “ti piace flirtare non siamo di legno” e lei ammette che se fosse stata single con lui ci sarebbe stata. Raoul è stranito dalle parole della fidanzata, ma ammette: “non mi sento sbagliato”. Martina voto 8 alla coerenza, Raoul voto 6 incassa con orgoglio!

Spazio poi alla coppia formata da Jenny e Tony. Dopo la confessione della doppia vita del fidanzato che si è descritto come un Dr Jackie e Mr Hyde, la reazione di Jenny è stata stranita, ma ad incoraggiarla ci sono le amiche e in particolare Alessia che la invita a riflettere: “la prima volta che ti ho vista ‘ho pensato questa è proprio scema’, ma tu non sei questa, sei la Jenny di adesso, sei bella, sei intelligente, quella persona ti spegne, tu sei il sole”. Il percorso di Jenny è ad un bivio e la ragazza sembra davvero aver scoperto una nuova consapevolezza e sicurezza. Jenny voto 9, Tony voto 4.

Siria e Matteo sono la prossima coppia protagonista di Temptation Island 2024. Dopo la prima puntata Siria si confessa rivelando di non essere più certa dei sentimenti che prova verso il fidanzato dopo sette anni di relazione: “mim sono fidanzata che avevo 16 anni e forse mi sono accontentata, ad oggi mi sento diversa e voglio più attenzioni, più complimenti, magari cose che lui non ci fa nemmeno caso” – fino alla rivelazione – “Non sono sicura di provare gli stessi sentimenti che provavo per lui prima”. Matteo è incredulo che reagisce: “sette anni e me lo dice ora che non vuole stare con me? Non so cosa dire”, ma a sorpresa confessa di essere stato vittima di bullismo che l’ha costretto a mettere da parte il suo lato dolce indossando una maschera per difendersi, ma ora è pronto a tutto pur di riconquistare la sua fidanzata. Siria voto 3 per il coraggio questo sconosciuto, Matteo voto 6 per la sincerità.

E’ il momento di Gaia e Luca e delle loro pagelle della seconda puntata di Temptation Island 2024 con una rivelazione scioccante di lui che parlando della loro storia d’amore confessa di averla tradita più di 3 volte per “voglia di piacere, ego personale e per un bisogno più fisiologico naturale”. Le sue perle di saggezza vengono ascoltate da Gaia e da tutte le altre ragazze incredule con lei che, una volta uscita dal pinnettu, sbotta: ” questo è Luca, non gli impedisco di fare il suo lavoro, non mi ha mai impedito nulla. Non ci sono vincoli, ma una cosa voglio: il rispetto. Sei in grado di amare, rispettare una sola donna? Perfetto, sono la donna giusta, ma se vuoi farti la tua vita sei libero di farlo, ma senza farmi male”. Luca voto 4 per la sincerità, Gaia 3 perchè non ha il coraggio di mollarlo?

A Temptation Island 2024 si parla della coppia formata da Ludovica e Christian, ma quale voto hanno meritato nelle nostre pagelle? Anche Ludovica ha un messaggio per il fidanzato in cui rivela che non è esteticamente il suo tipo, ma di essersi avvicinata in un momento particolare della sua vita: “mi dava quello che il mio ex non mi dava più, ho iniziato a guardarlo diversamente”. Intanto Ludovica nel villaggio dei single si avvicina al tentatore Andrea con cui condivide un bagno in piscina, un massaggio e perfino una doccia. Immediata la richiesta del falò di confronto anticipato da parte del fidanzato Christian che la molla: “non rispetti i sentimenti di chi ti vuole bene”. Ludovica voto 2 per il mancato coraggio, Christian voto 6 per la serie “film dalle scene già viste”.

Infine tocca a la coppia Alex e Vittoria chiudere le pagelle della seconda puntata di Temptation Island 2024. Lui è dubbioso se continuare a stare con Vittoria e si avvicina alla single Nicole. E’ l’inizio della fine? In spiaggia Vittoria assiste al video e finalmente apre gli occhi sui comportamenti del fidanzato. Alex voto 4, Vittoria voto 6.











