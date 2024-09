BAMBINI ARRESTATI IN UK PER L’OMICIDIO DI UN ANZIANO

Choc nel Regno Unito, dove sono stati arrestati 5 bambini per l’omicidio di un uomo di 80 anni. La vittima si chiama Bhim Sen Kohli e domenica stava portando a spasso il suo cane a Braunstone Town, parco alla periferia di Leicester, quando è stato aggredito e ferito così gravemente che è morto in ospedale il giorno dopo.

L’uomo, originario dell’India ma residente nel Regno Unito da decenni, non era lontano da casa quando è stato preso di mira. Lo hanno trovato a terra, sotto un albero: si lamentava per il collo e non era in grado di muovere le gambe. In ospedale hanno riscontrato lesioni alla colonna vertebrale.

Invece, i suoi assassini si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei servizi di emergenza, ma la polizia ha arrestato 5 bambini, un ragazzo e due ragazze di 12 anni e due 14enni. «I bambini sono in custodia e vengono interrogati dagli investigatori sotto cautela penale», recita il comunicato della polizia, che sta lavorando per ricostruire i dettagli dell’aggressione.

OMICIDIO CHOC A LEICESTER: L’APPELLO

«Abbiamo effettuato una serie di arresti mentre continuiamo a capire cosa è successo. Abbiamo ancora bisogno che le persone che si trovavano nella zona si facciano avanti se hanno visto qualcosa o se hanno informazioni che potrebbero aiutarci», ha dichiarato l’ispettore Emma Matts, che conduce l’indagine sull’omicidio a Leicester. Infatti, gli investigatori, al lavoro per stabilire le circostanze dell’omicidio, stanno parlando con i residenti della zona per raccogliere quante più informazioni possibili e vogliono anche parlare con chiunque si trovasse nel parco o nell’area circostante.

«Vi trovavate nell’area di Franklin Park o di Bramble Way dalle 18.00 alle 18.45 di domenica 1° settembre 2024? Avete assistito all’aggressione? Avete visto la vittima prima dell’aggressione o un gruppo di giovani che lasciava l’area dopo? Se avete informazioni e se disponete di foto digitali, video, telecamere a circuito chiuso o filmati di dash-cam / videocamere, siete pregati di inviarli tramite il modulo del portale», l’appello dei poliziotti di Leicester. Da chiarire anche il motivo per il quale la vittima aveva già avuto contatti con la polizia, che ora ha deferito volontariamente il caso all’Independent Office for Police Conduct (IOPC).