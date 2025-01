La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto in studio un perno della televisione italiana accompagnata dalla sua amata figlia, Liala. Stiamo parlando di Licia Colò e appunto della sua primogenita che ha preso per prima la parola parlando della particolarità del nome scelto per lei. “Il significato è meraviglioso ma quando ero più piccola non riuscivo ad apprezzarlo; non riuscivo a vedere questa unicità. Crescendo ovviamente la percezione è cambiata”.

E’ stata proprio Licia Colò a spiegare il significato del nome scelto per sua figlia Liala, ovvero le iniziali del suo nome, del suo ex marito Alessandro Antonino e la prima lettera della parola ‘Always’. Spazio poi alle dinamiche tra mamma e figlia con qualche simpatica rivelazione da parte della conduttrice: “Mi critica in tutto, dice che parlo piano e che mi vesto malissimo e forse su questo ha anche un po’ ragione”.

Liala, figlia di Licia Colò a La Volta Buona: “La separazione dei miei genitori? Fiera di papà…”

Licia Colò – sempre a La Volta Buona – ha raccontato dello scetticismo altrui all’idea di una maternità ‘tardiva’. “Avevo paura perchè mi dicevano che avere un figlio a 41 anni significava osare, alla fine non è stato poi chissà che cosa. Ho continuato ad essere ‘selvaggia’ e sicuramente un po’ di assenza c’è stata”. A tal proposito la figlia Liala ha spiegato: “Come ho vissuto le sue assenze? Non ho sofferto perchè ero sempre con mia nonna e comunque con persone che mi volevano bene”. A proposito della separazione dei genitori ha invece sottolineato: “Sono molto fiera di papà perché forse per un uomo è più complicato, le donne sono più sveglie…”.