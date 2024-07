Lino Giuliano e Alessia Pascarella: cos’è successo dopo Temptation Island 2024?/ Segnalazione bomba su di lui

Lino Giuliano e Alessia Pascarella: l’addio a Temptation Island 2024

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2024, al termine di un falò infuocato con tantissimi insulti da entrambe le parti, Lino Giuliano e Alessia Pascarella si sono detti addio decidendo di uscire da soli dal programma. Tuttavia, nel corso della quinta puntata in onda mercoledì 24 luglio, come ha annunciato Filippo Bisciglia, ci sarà un colpo di scena. Il viaggio nei sentimenti tra Lino e Giuliano, infatti, non è ancora finito e a fornire uno spoiler su ciò che accadrà nella prossima puntata è Dagospia.

“Per sapere se i due torneranno a casa insieme o separati, si dovrà aspettare la prossima settimana e, dunque, la quinta puntata. Perché lui, abbandonato sul tronco davanti a Filippo Bisciglia, tornerà alla carica chiedendo di poter incontrare nuovamente (l’ex?) fidanzata. Alessia resisterà al fascino del furbetto o tornerà a casa con il fidanzato-zavorra? Ah, saperlo”, scrive il sito di Roberto D’Agostino. Tuttavia, in attesa di scoprire cosa accadrà, Deianira Marzano ha pubblicato una clamorosa segnalazione su Lino.

La segnalazione su Lino dopo l’addio ad Alessia a Temptation Island 2024

Dalla segnalazione riportata da Deianira Marzano su Instagram, sembrerebbe che, nonostante il colpo di scena che sarà trasmesso nella penultima puntata di Temptation Island 2024, Alessia e Lino non torneranno insieme. Srando a quello che riporta l’esperta di gossip, infatti, pare che Lino stia frequentando un’altra persona. “Si ma comunque lui attualmente si vede con un’altra. E ci sono le prove“, ha scritto Deianira.

Già nelle scorse settimane, sempre Deianira aveva condiviso un’ulteriore segnalazione che parlavano dello stato emotivo di Alessia che, tornata a lavoro, avrebbe confessato ad una cliente di stare male per la fine della relazione con Lino.

