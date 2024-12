Come ogni anno ad allietare la mattinata natalizia – oltre al sempre tradizionale concerto dalla Basilica di San Francesco ad Assisi – ci sarà anche il classico Zecchino D’Oro con la sua ‘Festa di Natale’: un appunto per moltissimi imperdibile e che ci aiuterà ad entrare nel pieno del clima e del mood festivo grazie alle bellissime e dolci voci bianche dei principali protagonisti dell’ultima edizione del contest canoro!

La diretta dello Zecchino d’Oro di Natale è prevista per le ore 9:40 su Rai 1, ma come sempre chi non avesse a disposizione un televisore potrà anche assistervi grazie allo streaming on demand presente su RaiPlay (raggiungibili cliccando su queste parole), oppure anche in differita grazie all’apposita pagina sulla medesima piattaforma che verrà attivata solamente un volta conclusa la diretta; mentre non sono state previste repliche su nessuna delle varie emittenti Rai, radio incluse.

Il programma completo dello ‘Zecchino d’Oro – La Festa di Natale 2024’: tutti gli ospiti presenti all’Antoniano

Ad accompagnarci lungo la diretta dello Zecchino d’Oro di Natale 2024 ci sarà la sempre amatissima Cristina D’Avena – protagonista del contest fin da quando aveva solamente 3 anni – affiancata da Paolo Belli, con la direzione del programma che è stata affidata a Sabrina Simoni e la regia a Sabrina Tricarico; mentre ad eseguire le canzoni ci sarà il Piccolo Coro ‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano sempre accompagnati dai bravissimi Mìmi e Nartico.

Tra i tanti ospiti dello Zecchino d’Oro di Natale non possiamo non citare anche Kira e Francesco – che abbiamo già potuto apprezzare durante la 67esima edizione del contest musicale riservato ai piccoli – che canteranno la loro ‘Jingle band’ rivisitazione del classico e famosissimo pezzo natalizio, Vittorio che eseguirà la sua ‘Gol! L’amicizia fa festa‘ e Virginio che canterà ‘Il Natale di Francesco‘; mentre ore a ripercorrere alcune delle canzoni più belle dell’appena concluso 67esimo Zecchino, sul palco natalizio dell’Antoniano ci saranno anche Chiara Maci e la figlia Bianca per insegnarci a decorare al meglio i biscotti natalizi e Barbara Gulienetti con i suoi originali consigli per realizzare dei segnaposti per il vostro pranzo.