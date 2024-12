Location di Tradimento (Aldatmak): dove è stata girata la nuova serie tv turca

La serie tv turca Tradimento (Aldatmak) è pronta a fare il suo debutto sulle reti Mediaset e in particolare su Canale 5. Ma qual è la location di Tradimento, la fiction, con protagonista Vahide Perçin, l’amatissima Hunkar Yaman di Terra Amara? La serie tv è stata girata a Istanbul, la più importante città della Turchia dal punto di vista economico e culturale. Più precisamente, le riprese sono state effettuate in due zone della città, ovvero, nel distretto di Beşiktaş e nel quartiere di Galata. Scenari molto particolari, dunque, ma adatti alla serie che parlerà di uno spaccato della cultura turca.

La protagonista della fiction Tradimento (Aldatmak) è Vahide Perçin, che interpreta Güzide, una giudice ma allo stesso tempo una donna severa e rigorosa, di sani principi e molto avvezza al potere, esercitato sul lavoro ma anche in casa. La nuova serie tv turca andrà in onda su Mediaset e nel dettaglio su Canale 5: questa sera la prima puntata, mentre la seconda è in programma per domenica prossima, 8 dicembre.

Istanbul, la serie tv location di Tradimento (Aldatmak), serie tv turca, non è la capitale della Turchia ma una è una delle città più importanti, forse la più importante. A cavallo tra Europa e Asia, si affaccia sul Bosforo e conta più di 15 milioni di abitanti. Il quartiere di Besiktas, dove la serie è stata girata, si trova al centro della città, in uno dei punti più scenografici sul Bosforo. Il quartiere collega la città vecchia e i villaggi sul Bosforo. Il quartiere di Galata, invece, si trova nella parte nord del Corno d’Oro, un luogo scenografico e magico dove passato e presente si incontrano. Un luogo dal fascino estremo con un’architettura davvero magica, che rapirà i telespettatori.