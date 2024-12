Tradimento (Aldatmak), anticipazioni nuova soap turca di Canale5: Guzide scopre la doppia vita del marito Tarik

C’è grande attesa per la messa in onda della nuova soap turca di Canale5 Tradimento, il cui titolo originale è Aldatmak, che debutta oggi domenica 1 dicembre in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. Dalle anticipazioni sulla trama si scopre che la dizi turca ruota attorno alla figura della giudice Guzide, integerrima e rigorosa sia sul lavoro che sulla sua vita privata che scoprirà che in realtà tutta la sua vita si basa su un castello di bugie che a poco verranno a galla, come reagirà ad una serie di segreti spiazzanti e tradimenti?

Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d'insuccesso anticipazioni puntata 1 dicembre 2024/ Venere chiede aiuto ma...

Le anticipazioni Tradimento sulla prima puntata del 1 dicembre 2024 svelano che Guzide scoprirà che suo marito Tarik Yenersoy ha una doppia vita grazie ad un incontro causale. Scoprirà che l’uomo che ha al suo fianco da più di trent’anni, anche lui uomo di legge in quanto rispettabile stimato avvocato, ha un’altra famiglia. Da cinque anni l’uomo ha un’altra donna con cui ha avuto una bambina. Tale scoperta sarà un vero e proprio choc per la protagonista che in tutti questi anni non si è accorta di nulla. E non è tutto perché anche i due figli della coppia nascondono dei segreti.

Tradimento (Aldatmak): cast, trama, quando in onda e quante puntate/ Tutto sulla nuova soap turca di Canale 5

Anticipazioni Tradimento (Aldatmak), puntata del 1° dicembre 2024: Ozan investe di nascosto i soldi del padre

Dalle anticipazioni Tradimento (Aldatmak) della prima puntata del 1° dicembre 2024 si scopre che anche i figli hanno dei segreti nei confronti della madre, Tarik affiderà un milione di dollari in contanti al figlio Ozan con la promessa che quest’ultimo tenga al sicuro il denaro per conto di Oltan. Tuttavia la situazione prenderà una piega inaspettata quando Ozan spenderà quei soldi anziché tenerli in custodia. Il figlio di Guzide deciderà di cambiare vita all’improvviso, licenziandosi dal suo lavoro e seguendo i consigli di Kaan, che gli darà l’illusione di guadagni facili in breve tempo.

L'AMICA GENIALE 4/ Gli errori che costano caro all'ultima stagione della serie

Infine, per Guzide un altro brutto colpo arriverà anche dalla figlia più piccola Oylum, lei è convinta che sogni di diventare medico e sia all’estero ma in realtà la situazione sarà molto diversa, la giovane non ha nessuna intenzione di studiare e diventare un medico ma inseguirà il suo sogno di diventare una ballerina e continuerà a studiare danza all’insaputa della madre. La giudice scoprirà la verità sulla figlia nel modo peggiore possibile…

Tradimento (Aldatmak), quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni più interessanti sulla nuova dizi turca, non resta che ricordare che la soap turca Tradimento (Aldatmak) va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.35 circa. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Madiaset Infinity mentre dopo la messa in onda le puntate sono sempre disponibili sul catalogo. La protagonista Guzide Ozguder è interpretata dall’ attrice Vahide Perçin, famosa per aver interpretato Hunkar Yaman in Terra Amara ma nel cast ci sono moltissimo altri volti noti al pubblico Mediaset come Özlem Tokaslan, Mevkibe Aydin di “DayDreamer – Le ali del sogno” e Ilayda Cevik, Balca di “Love is in the Air” nonché Betul di “Terra Amara”.