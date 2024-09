Location Kostas, dov’è stata girata la fiction di Rai1? Parla Stefano Fresi: “Ambientata in una Atene meno conosciuta”

Partirà questa sera la nuova fiction di Rai1 Kostas la produzione e gli attori sono italiani, a cominciare dal protagonista Stefano Fresi, ma la serie che si spera conquisti il pubblico è prettamente greca, non solo perché è nata dai romanzi dello scrittore armeno-greco Petros Markaris ma anche perché le vicende riflettono la situazione in Grecia del 2009 (corruzione, affari, criminalità e segreti) E soprattutto le location Kostas fanno da parte integrante del racconto.

Per spiegare dov’è stata girata Kostas e quali sono le sue location si possono prendere in prestito le parole che Stefano Fresi ha affidato a La Repubblica per parlare del suo nuovo personaggio: “Sono delle storie bellissime e spero il pubblico si appassioni, anche perché la storia si svolge in una Grecia meno conosciuta. Uno pensa al Partenone, all’Acropoli, al massimo al mare. Invece, qui c’è una Atene diversa che mi auguro conquisti il pubblico come ha conquistato me.”

Fiction di Rai1 è stata girata a Pagrati: tutte le location di Kostas

E per scoprire più nel dettaglio e nello specifico le location Kostas possiamo riprendere le dichiarazioni di Today che a sua volta si rifà alle ambientazioni dei romanzi di Petros Markaris. Collocati nella parte orientale di Atene, non lontani dal centro storico tra i principali luoghi di interesse ci sono: lo stadio Panathinaiko, ma anche il Museo d’Arte Moderna della Fondazione Goulandris, il Primo Cimitero di Atene e l’Istituto Nazionale di Ricerca. Nelle vicinanze si trovano invece l’Odeo di Atene, il Museo Bizantino, il Club Ufficiali e il Museo della Guerra. Pagrati è un luogo ricco di piazze come Piazza Stadio, Piazza Agiou Spyridonos, Platyra, Barnava e Profitis, oltre a spazi verdi come il boschetto di Pagrati e vari parchi e colline.