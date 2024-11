Location Libera, dov’è stata girata la fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino

Debutta questa sera, martedì 19 novembre 2024, la fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino nei panni della giudice Libera Orlando, nel cast figurano anche Matteo Martari, Gioele Dix e Daisy Pieropan. Dopo aver rivelato le anticipazioni della prima puntata ed il cast completo non resta che scoprire tutte le location Libera, dov’è stata girata la fiction di Rai1. Innanzitutto la serie è interamente ambientata nella suggestiva ed enigmatica Trieste.

Libera fiction di Rai1 è una storia vera?/ Chi è il magistrato Giacomo Ebner e i contesti a cui si ispira

Scendendo più nel dettaglio, le riprese della serie si sono svolte in tantissimi luoghi affascinanti e pieni di mistero, storia ed arte. Centrale nelle trame ed uno dei luoghi più visti è sicuramente Palazzo Carciotti, che nella finzione si è trasformato nella Questura di Trieste. Tra gli altri edifici cardine del racconto vi sono il Palazzo di Giustizia di Trieste, che in realtà è già stato set di altre fiction e serie di casa Rai, all’interno del palazzo sono state girate le scene relative all’interno del Tribunale.

Cast Libera fiction Rai1, trama completa e come finisce/ Tutti gli attori: da Lunetta Savino a Daisy Pieropan

Dov’è stata girata Libera, la fiction di Rai1: tutti i luoghi celebri di Trieste

E poi ancora le location Libera, fiction di Rai1 sono i luoghi più celebri della città come Piazza dell’Unita d’Italia, il porto, lo Yatch Club, le Rive e anche luoghi meno battuti come il quartiere Melara steso quartiere dove Mahmood ha girato il videoclip di Tuta Gold. Svelato dov’è stata girata Libera non resta che riportare le dichiarazioni riportate da Fanpage.it del regista Gianluca Mazzella sulla città di Trieste che ha definito: “L’altra grande protagonista di questa serie. Una città unica nel suo genere, dove si respira cultura e si apprezza un’eleganza di altri tempi. Città di mare, città di vento, città di cieli tersi e azzurri, città dall’architettura nobile. È stato per me un enorme piacere ambientare le scene della serie nelle sue strade e nei suoi palazzi e ho fatto di tutto per restituire al pubblico di Rai 1 tutto il suo fascino”.