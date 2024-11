Cast Libera fiction di Rai1: chi sono tutti gli attori da Lunetta Savino a Daisy Pieropan

È tutto pronto per la nuova fiction di Rai1 Libera che debutta questa sera a partire dalle 21.35 circa. La trama ruota attorno alla figura del magistrato Libera Orlando, integerrima e attenta sul lavoro che convive con un atroce dolore: la morte della figlia Bianca avvenuta 15 anni prima per overdose. Tuttavia una lettera anonima aprirà la strada ad una nuova pista: la giovane è morta di overdose o è stata uccisa? Ad impreziosire il legam drama c’è un cast Libera di tutti rispetto iniziando dalla protagonista, Lunetta Savino che non ha bisogno di presentazioni, l’ex Cettina di Un medico in famiglia, torna a vestire i panni di un legale dopo Studio Battaglia, altra fiction Rai di successo, qui è Libera Orlando, magistrato che ha il giusto mix di rigore e dolcezza.

Nel cast Libera c’è poi Matteo Martari, fresco del successo con Brennero, che impersona Pietro Zanon. Orfano di madre giovanissimo e con un pessimo rapporto con il padre ha avuto una vita segnata da difficoltà e privazioni che lo ha portato a rubare e finire spesso in carcere. Ex fidanzato di Bianca, figlia della Orlando, inizialmente è il principale sospettato del suo omicidio ma poi verrà fuori che la verità è tutt’altra. Claudio Bigagli è Davide Moresco, funzionario di polizia ed ex marito di Libera ha un rapporto contrastante fatto di amore e dolore con la nipote Clara nella quale rivede la figlia che non c’è più. La Orlando non lo informa delle sue indagini sulla morte della figlia perché integerrimo com’è potrebbe persino arrestarla.

Il cast Libera, fiction di Rai1 continua con Gioele Dix nei panni di Ettore Rizzo, magistrato collega di Libera che vede in lei la donna ideale, affascinante, ironico, brillante, appassionato di barca a vela, molto amato dalle donne ma refrattario ai legami duraturi. Roberto Citran è Aldo Ferrero, nemico giurato dello Orlando a cui mette spesso i bastoni tra le ruote, è manipolatore, egocentrico ed eccessivamente ambizioso. Monica Dugo è Isabella Orlando, sorella di Libera spumeggiante e amante degli animali che ha un ottimo rapporto sia con la sorella, nonostante siano l’una opposta all’altra, che con la nipote.

Infine l’elenco degli attori si conclude con la giovane Daisy Pieropan che interpreta la nipote 16enne Clara vitale, in gamba, studiosa e dinamica. Pur essendo serena non può a fare a meno di pensare alla madre che non c’è più e a chi sia il papà mentre piano piano inizierà a trovare interessante Elia, nipote di Aldo Ferrero. Come finisce Libera la fiction di Rai1? La serie con protagonista Lunetta Savino e Matteo Martari è composta da otto episodi raggruppati in sei puntate che andranno in onda ogni martedì, e quindi salvo imprevisti l’ultima puntata andrà in onda il 10 dicembre. La trama ruota attorno alla morte misteriosa di Bianca, figlia della giudice Libera Orlando e si scoprirà che cosa le è successo e chi l’ha uccisa e perché?