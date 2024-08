Location Master Crimes: dov’è stata girata la fiction in onda oggi su Rai1

Mentre Canale5 ha deciso di puntare per tutta l’estate quasi prevalentemente sulle dizi turche, salvo qualche eccezione, come Segreti di famiglia, Lo rosa della Vendetta e Mio Figlio, Rai1 ha puntato sul serie crime franco-belghe e così dopo le fiction Morgane-Detective Geniale e Sophie Cross Verità Nascoste a partire da oggi, martedì 13 agosto 2024, in prima serata va in onda Master Crimes. Si tratta di un poliziesco con tocchi da commedia, tra crime, giallo e trame che approfondiscono le vite private dei protagonisti che vede nei panni della protagonista l’attrice Muriel Robin, ma dov’è stato girato Master Crimes? Qual è la location?

La location di Master Crimes è principalmente Parigi con le sue strade caratteristiche e riconoscibili che diventato scenario di efferrati omicidi ma anche delle vicende private dei protagonisti. Nonostante la serie sia una produzione franco-belga tutti i sei episodi raggruppati in tre puntate sono state girati in Francia, quasi prevalentemente nella capitale ma non solo. Andando nel dettaglio, infatti, mentre gli esterni sono stati girati a Parigi e nei dintorni, l’ufficio della protagonista, la criminologa Louise Arbus si trova all’Istituto di Paleontologia Umana. E non è tutto perché altre scene sono state girate in luoghi simbolo della Francia.

Master Crimes dov’è stata girata: location a Parigi tra Istituti, l’Università Sorbona e Place du Pantheon

Master Crimes è stata girata in Francia prevalentemente a Parigi per quanto riguarda le scene in esterna. Le location Master Crimes delle scene girate in ambienti chiusi, invece, essendo una serie poliziesca che ha per protagonista una criminologa che insegna all’Università, Louise Arbus (Muriel Robin) sono l’Università la Sorbona di Parigi e l’Istituto di Paleontologia Umana e poi ancora alcune scene sono state girate nel suggestivo scenario di Place du Panthéon. Svelate le location di Master Crimes non resta che ricordare che la serie è stata girata agli inizi del 2023 e trasmessa in Francia e in Belgio nel novembre 2024 con degli ottimi ascolti. L’appuntamento, infine, con la prima puntata di Master Crimes in onda oggi, 13 agosto 2024, è per questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1.