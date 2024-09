Tutto pronto per l’appuntamento di questa sera – 15 settembre 2024 – con una nuova serie tutta da vivere: Sempre al tuo fianco. La storia con Ambra Angiolini nel ruolo di protagonista sarà scandita da sei puntate, ognuna di esse suddivise da 2 episodi e volte a raccontare diverse linee temporali con una splendida location a fare da cornice. Tra le curiosità in vista di questa sera, molti si staranno forse chiedendo dove è stata girata Sempre al tuo fianco e quali sono stati i luoghi scelti per il distendersi della trama.

Al centro delle vicende la protezione civile di Stromboli; la location Sempre al tuo fianco è proprio l’isola appartenente all’arcipelago delle Eolie. Parliamo di una località nota per il vulcano attivo omonimo e che stando alle anticipazioni della serie tv avrà probabilmente un ruolo cruciale nel merito della narrazione. Ma dov’è stata girata Sempre al tuo fianco? Ovviamente, diverse sono state le località e i punti strategici che sicuramente saranno riconosciuti da chi ha avuto già modo di visitare l’isola di Stromboli.

Location Sempre al tuo fianco: l’incendio durante le riprese a Stromboli nel 2022

Dal quartiere Ginostra allo ‘Strombolicchio’, passando per l’area nei pressi del vulcano: queste alcune delle località dove è stata girata Sempre al tuo fianco. Tra le location prescelte anche la nota casa di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. La coppia infatti ebbe modo di soggiornare in quell’area nel corso degli anni quaranta durante le riprese di Stromboli (Terra di Dio).

Nel merito di ciò che riguarda la location e dove è stata girata Sempre al tuo fianco è da annoverare anche un incidente risalente al 2022 avvenuto durante le riprese. Per questioni di sceneggiatura – spiega Fanpage – venne infatti appiccato un piccolo rogo che però rischiò di divampare in maniera severa. Le riprese vennero ovviamente interrotte e ben 10mila ettari di terreno vennero intaccati da quell’incendio.

Dove è stata girata Sempre al tuo fianco: residenti infuriati dopo l’alluvione due mesi dopo l’incendio

I problemi per la location prescelta per Sempre al tuo fianco divennero ancora più acuti quando un’alluvione, due mesi dopo, colpì l’isola di Stromboli con ripercussioni altrettanto gravi. Come racconta Fanpage, dopo l’incendio e la conseguente mancanza di vegetazione fu difficile contenere la potenza dell’evento atmosferico; altro fattore che indignò non poco la popolazione.