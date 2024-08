Lombardia, aperto il Bando Fiere Internazionali per finanziamenti destinati a piccole medie imprese e Startup che intendono partecipare alle manifestazioni internazionali che si svolgono in regione. La misura, attivata nell’ambito del progetto “Un’Europa più competitiva e intelligente“, vuole promuovere l’attrattività e favorire l’incontro tra imprese e investitori oltre che aumentare gli accordi commerciali, e prevede un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 15mila euro.

L’agevolazione può essere maggiorata se si tratta di microimprese. Nella domanda per ottenere il beneficio, andranno indicati gli eventi ai quali si intende partecipare, che dovranno essere svolti in Lombardia e risultare inseriti nel calendario fieristico ufficiale nelle date che vanno dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2026. Le richieste, come stabilito dal regolamento, andranno presentate tramite sportello online, alla piattaforma Bandi e Servizi del sito regionale. L’assegnazione avverà in base all’ordine cronologico di presentazione, qualora dovessero terminare i fondi a disposizione la procedura sarà sospesa.

Aperto il Bando Fiere Internazionali per Pmi e Startup lombarde: come presentare la domanda per il contributo

Il Bando Fiere Internazionali prevede l’assegnazione di un finanziamento a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili presentate da Pmi e Startup, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si terranno in regione da settembre 2024 ad agosto 2026. Il progetto è stato attivato al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di “Sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI lombarde ed all’attrazione di investimenti esteri” oltre che “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI”.

La richiesta per il contributo deve essere di minimo 6000 euro e di un massimo di 15000. Con alcune eccezioni. Se infatti l’impresa non è la prima volta che partecipa a fiere ed eventi, potrà richiedere solo un massimo di 8000 euro destinato a “espositori abituali“. Chi invece intende partecipare per la prima volta potrà ottenere il massimo previsto iscrivendosi come “nuovo espositore“. I documenti da compilare per presentare la richiesta sono disponibili sui siti istituzionali della Regione Lombardia e sul portale Unioncamere.