Loredana Errore per tutti è e resterà la “ragazza occhi cielo” di Amici di Maria De Filippi. Il grande successo, infatti, arriva tra il 2009-2010 quando partecipa alla nona edizione del popolare talent show televisivo vinto peraltro da Emma Marrone. Un secondo posto che lancia Loredana nel mondo della musica con un EP di grande successo seguito da diversi album e collaborazioni con grandi star della musica italiana come Biagio Antonacci e Loredana Bertè. Poi la cantante vive un momento molto delicato della sua vita a causa di un terribile incidente stradale in cui ha rischiato di perdere la vita. “Nel 2013, il 4 di settembre, dovevo fare un concerto in provincia di Agrigento ma tornando a casa c’era una pioggia battente” – racconta la cantante che nel dare un colpo di sterzo si ritrova improvvisamente ribaltata.

“Ho visto il mondo al contrario” – ha detto la cantante che si è subito resa conto di aver perso la mobilità delle gambe. “Muovevo solo gli occhi e la testa” ha raccontato Loredana che secondo i medici rischiava la paralisi.

Loredana Errore dall’incidente alla vita privata: ha un fidanzato?

Un incidente ha segnato la vita di Loredana Errore, la cantante di Amici tornata alla ribalta nella nuova edizione di “Ora o mai più”. “I medici dissero che solo la caparbietà poteva rimettermi in piedi perché ero immobilizzata all’80%” – ha detto la cantante che a causa di questo terribile incidente ha dovuto fermarsi per un lungo periodo. Diversi gli anni lontana dalla musica, ma anche una vera e propria prigione personale visto che non poteva muoversi, non poteva mangiare da sola. “Un po’ di depressione c’è stata” – ha confessato Loredana che ha vissuto tanti momenti no, ma oggi è pronta a tornare più forte che mai ad Ora o mai più. “Non ho nessun rimpianto, c’è un perdonarsi e ripartire” ha detto la ragazza occhi cielo.

Non è dato sapere se in questa fase di rinascita artistica ci sia un fidanzato con cui condividere questa grande gioia, visto che la cantante è sempre stata molto riservata e discreta sulla sua vita privata e sentimentale.