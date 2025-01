Lorenzo Spolverato sta passando un lungo momento di crisi al Grande Fratello. Nell’ultima puntata si è ritirato in disparte proprio mentre usciva Bernardo Cherubini, che è stato eliminato al ballottaggio con Eva Grimaldi. Non solo, alla fine della puntata ha raggiunto il giardino della casa ed è di nuovo scoppiato a piangere. Inizialmente nessuno ha capito il motivo di questo crollo emotivo, ma Pamela e Jessica hanno fatto un’ipotesi.

Secondo loro due, Lorenzo Spolverato sta male perchè la diretta è stata concentrata tutta su Helena Prestes e non su di lui. In effetti nell’ultimo periodo la modella brasiliana è stata al centro dell’attenzione per lungo tempo e forse, il modello milanese si sente un po’ lasciato da parte. Il daytime del Grande Fratello ha poi riproposto il video in cui durante la diretta il ragazzo si è spostato e ha deciso di sfogarsi con la fidanzata Shaila Gatta confessandogli i suoi timori e le sue sensazioni ultimamente nel reality. Ad Alfonso Signorini, però, non ha accennato nulla su Helena Prestes ma ha solo detto di sentirsi stanco.

Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta lo consola: “Qui la vittima sei tu”

Lorenzo Spolverato, durante la puntata è corso da Shaila Gatta e le ha chiesto di appartarsi. Alla sua fidanzata ha detto di essere sempre stato provocato da Helena Prestes, mentre lui passa per cattivo e lei per vittima. “E alla fine gira che ti gira passa questo, io ho pensato di reggere fino ad adesso, ma sono 5 mesi“. Lorenzo Spolverato si è giustificato dicendo di essere stanco di non poterne più e di essere arrivato ad un livello che lo ha fatto esplodere. Quello che a lui non va giù, è il fatto che Helena Prestes lo faccia passare per cattivo: “Ed è passato un messaggio che non corrisponde alla verità”.

Dall’altra parte, Shaila Gatta ha deciso di supportare il fidanzato, dicendogli che Helena non è la vera vittima, ma lo è lui. La ballerina ha spiegato che la modella brasiliana è molto più consapevole di quello che sembra e che sta creando un gioco in cui sguazza ogni giorno. “Fa show e fa vedere che è una vittima, ma è ovvio che non lo è”, ha continuato, e poi ha sostenuto il suo fidanzato dicendogli che in questo Helena Prestes è molto più furba di lui.