Lorenzo Spolverato infastidito da Shaila Gatta

Dopo giorni di pace e tranquillità, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno avuto un piccolo battibecco nella serata di ieri. Tutto è accaduto quando Shaila Gatta è stata raggiunta in sauna da Luca Calvani che, nominato da Lorenzo e dalla stessa Shaila, ha cercato un confronto con quest’ultima. Durante la chiacchierata con Calvani, Shaila ha ribadito la propria posizione spiegandogli di non gradire l’ultra-protezione che sia Luca che Amanda Lecciso hanno nei confronti di Helena Prestes.

“Se avessi fatto io quello che ha fatto Helena non ti saresti comportato così“, ha detto Shaila riferendosi al lancio del bollitore nei confronti di Jessica Morlacchi. Luca, tuttavia, ha spiegato di essere oggettivo e di non difendere a priori Helena. Al termine della chiacchierata, Luca ha svelato a Lorenzo di aver risolto con Shaila a cui, poi, il modello milanese ha chiesto come fosse andato il confronto con Calvani. Una domanda che ha infastidito Shaila che, successivamente, ha ammesso di essersi sentita giudicata dal fidanzato al punto che, temendo il suo giudizio, si è sfogata con Ilaria Galassi e Mariavittoria Minghetti a cui ha confidato di aver avuto la percezione che Lorenzo si fosse infastidito.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: la pace dopo il confronto

Lorenzo Spolverato, visibilmente infastidito da Shaila, ha confessato a Ilaria Galassi e Pamela Prati di non aver gradito l’atteggiamento della fidanzata che, invece che confidarsi con lui, ha preferito farlo con le amiche a cui, tra le altre cose, ha raccontato di aver avuto la percezione di essere stata giudicata da lui. Lorenzo e Shaila, così, si sono poi confrontati da soli. “Tu puoi parlare con tutti quando e dove vuoi ma lo capisci che se parli con Mariavittoria davanti ad Eva, Eva lo racconta a Stefania, Stefania a Bernardo e diventa un telefono senza fili e diamo la nostra relazione in pasto a tutti? Io sono il tuo compagno, ma siamo anche migliori amici e so quello che pensi. Mi sarebbe piaciuto che ne avessi parlato prima con me, tutto qua”, spiega Lorenzo.

“Hai ragione, mi dispiace ma non pensare che io non ti tuteli. Sai come sono fatta, sono istintiva, parto a mille, dico cose che poi neanche penso e dopo me ne pento”, ammette Shaila che, di fronte ad un Lorenzo ancora abbastanza freddo, decide di spezzare la distanza sedendosi sulle sue gambe. “Ti amo da morire, con tutti i tuoi pregi e i tuoi difetti”, conclude poi la Gatta.