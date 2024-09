Aria di primavera al Grande Fratello 2024; il tempo nella casa più spiata d’Italia è per certi versi accelerato, complice la convivenza ‘forzata’ e la condivisione di tutti i momenti che riguardano la quotidianità. Una condizione che, come dimostrato da ogni edizione, porta i protagonisti a costruire rapporti che possono sbocciare non solo in forma di amicizia. Il focus di questi giorni è proiettato su due concorrenti in particolare: Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Fin dai primi giorni l’intesa tra i due è sembrata evidente e ora l’impressione è che entrambi stiano iniziando a provare sensazioni a tinte rosa.

Osservando la complicità e la vicinanza degli ultimi giorni, la domanda più gettonata non può che essere: Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes nuova coppia al Grande Fratello 2024? Una possibile risposta arriva dalle ultime dichiarazioni del concorrente che, parlando di relazioni e di amore con Shaila Gatta, si è lasciato andare a riflessioni inequivocabili. Io ho molta paura di innamorarmi, infatti appena mi rendo conto che sta per succedere prendo e scappo. Poi magari torno un po’, però ho molta paura”.

Parla di paura Lorenzo Spolverato, riferimento anche al rapporto con Helena Prestes al Grande Fratello 2024? A quanto pare sì: “Con Helena? Lei è proprio un fuoco, mi diverto; è leggera e le piace molto il contatto fisico. Io ho bisogno di affetto, voglio affetto; con lei è come se stessi ancora capendo per questo non prendo decisioni”. Prosegue così il concorrente, confidando a Shaila Gatta di apprezzare particolarmente l’intesa con la modella, ammettendo anche di non sentirsi del tutto pronto a fare un passo concreto.

“Certe volte percepisco che lei tenta magari di volermi baciare, voler dormire con me, me l’ha anche chiesto; però in quel caso sono come te, cerco di fare le cose con calma. Per me un bacio e dormire insieme sono cose importanti”. Lorenzo Spolverato vuole andarci cauto; dalle sue parole si evince come avverta sensazioni reciproche da parte di Helena Prestes ma, in virtù del suo modo di vivere le relazioni, sente di dover scandire ogni scelta e gesto in maniera ponderata. In ogni caso, l’impressione è che il grado di intesa possa essere propizio per parlare quanto prima di Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes come nuova coppia del Grande Fratello 2024.