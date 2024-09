Continua il vortice di incomprensioni miste a flirt tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che da quando sono entrati al Grande Fratello non smettono di punzecchiarsi. Tra flirt, risate e confusione, i due si cercano continuamente e parlano a lungo di come migliorare la loro comunicazione. Come abbiamo visto nell’ultima puntata, Shaila è protagonista di un “triangolo” con Lorenzo e Javier Martinez, i quali sono decisamente interessati a lei, colpiti dal suo carattere e dalla sua bellezza. La giovane ha però dichiarato in segreto a Luca Calvani di essere molto più interessata a Javier, anche se con Spolverato continua ad esserci una chiara sintonia.

Grande Fratello, Helena Prestes è davvero single? Spunta il rumor/ "Vicina a Lorenzo ma fuori ha un altro"

Proprio oggi 26 settembre 2024, Shaila Gatta e Lorenzo si sono trovati sul divano insieme a parlare dei loro problemi al Grande Fratello, tra cui il fatto di non riuscire a comprendersi. Lei ha lamentato di non capire quando lui scherza o meno, e in risposta, il gieffino ha detto che purtroppo quello è un problema che lo affligge anche nella vita quotidiana, dato che essendo molto ironico viene spesso frainteso. Insomma, Lorenzo e Shaila vogliono migliorare il loro rapporto, al di là che sotto ci sia un interesse oltre all’amicizia.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi ci prova con Clayton Norcross?/ Il flirt dopo puntata: "Occhi innamorati..."

Grande Fratello, Lorenzo si confida con Shaila Gatta: “Forse dobbiamo fermarci…”

Oggi Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato del Grande Fratello si sono parlati a cuore aperto, cercando di capire cosa non funziona nel loro rapporto. Effettivamente, quello che frena Shaila da lasciarsi andare con Lorenzo: “Il nostro rapporto non può essere sempre a senso unico“, dice la ragazza, mentre lui le risponde di volersi impegnare per essere più chiaro con lei. “Pesiamo le parole in modo diverso”, le dice Lorenzo, che poi se ne esce con una frase forte: “Shaila, io non riesco a captarti, è tutto strano”.

Luca Calvani, lite furiosa con Lorenzo al Grande Fratello/ "Lasciami stare e levati dai c*ni, manipolatore!"

I due giungono alla conclusione che tra loro ci siano degli enigmi, qualcosa che li separa come un muro, ma il giovane gieffino sostiene di non doversi più trattenere per essere frainteso. Mentre si parlano è però chiarissimo il flirt e continuano a lanciarsi sguardi di interesse mentre parlano tranquilli sul divano del Grande Fratello. Come finirà tra loro due? Riusciranno a capirsi e a dare vita ad un rapporto più profondo?