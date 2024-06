Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 11 giugno 2024: numeri vincenti e jackpot

COME ANDRÀ L’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO DOPO IL VOTO EUROPEO?

Dopo il lungo weekend elettorale tutto torna alla normalità che per moltissimi tra voi cari lettori si traduce – oltre che con il lavoro – in quattro nuovi appuntamenti con la Dea Bendata che tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornerà (o, almeno, lo speriamo) a distribuire ricchissimi premi su tutto il nostro bel territorio: il primo step settimanale è ovviamente quello di oggi – martedì 11 giugno 2024 -, ma poi si proseguirà con una tre giorni che ci vedrà impegnati da giovedì a sabato, sempre con ricchi bottini in palio al Lotto e con l’ambitissimo jackpot del Superenalotto che – ve lo anticipiamo ma ci arriveremo tra un attimino – sta ancora continuando a crescere!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 11 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Lanciamo il sasso e nascondiamo subito il braccio, perché prima di arrivare al più importante e ricercato tra i premi non possiamo non dedicare anche un attimo ai risultati dello scorso fine settimana, partendo da un Lotto che ha donato più di 141 mila euro in Campania tra venerdì e sabato 8 giugno 2024; ma anche altri 84 mila in Emilia. Sorte avversa, invece, ai giocatori del 10eLotto che sono riusciti a mettere le mani solamente su premi attorno ai 10/20 mila euro, ma potrebbe essere il segno che qualcosa inizia a muoversi e che presto (magari proprio questa sera!) potremo assistere a qualche vittoria milionaria.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 8 Giugno 2024

Ultima estrazione Superenalotto n. 92 del 11/06/2024

Combinazione Vincente Lotto

Numero Jolly

Superstar

—

Lotto, estrazione n° 93 del 11/06/2024 BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

Estrazione 10eLotto n° 93 del 11/06/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

CRESCE ANCORA IL JACKPOT DEL SUPERENAOTTO: QUANTI MILIONI VALGONO I 6 NUMERI VINCENTI?

Dopo avervi tenuti un pochino sulle spine per far crescere la suspense, dal Lotto e dal 10eLotto passiamo subito al Superenalotto reduce di un mese di vincite sotto la media che ha seguito l’ultima vittoria del jackpot, arrivato in quel momento oltre i 101 milioni di euro. Lo scorso sabato – a conferma di questa tendenza al ribasso – i giocatori più fortunati (esattamente 6) hanno vinto ‘solamente’ 31.992,44 euro centrando 5 numeri vincenti, mentre nessuno ha indovinato il ‘Jolly’ ed altri due giocatori con il numerino Stella e altri 4 della combinazione vincente si sono garantiti poco più di 24mila euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 8 Giugno 2024

Per cercare di smuovere un pochino la sorte, prima di tornare al valore di oggi del montepremi (dato che, ovviamente, nel Superenalotto di sabato nessuno l’ha vinto), vi lasciamo anche con un paio di utili dati, come il fatto che l’86 è il numero in assoluto più fortunato di questo gioco, mentre il 35 è il più sfortunato, accompagnati da un alto dal 6 e dall’85 e – dall’altro lato – dall’89 e dal 57. Ora, visto che siamo sicuri che avete già le schedine pronte, vi annunciamo che oggi il jackpot del Superenalotto vale 33,5 milioni di euro: quasi tre volte il valore minimo e più di dieci volte inferiore al massimo storico raggiunto – peraltro solo lo scorso anno – di 371 milioni.

DALLE URNE ALLE SCHEDINE: I NUMERI ELETTORIALI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Accennando ai numeri fortunati e sfortunati del Superenalotto non possiamo che collegarci alla Smorfia Napoletana, una sorta di ‘dizionario’ creato appositamente per il Lotto per dare un’interpretazione numerica ai sogni nella convinzione che potrebbero essere specchietto dei segnali del destino. Senza trattare i sogni, noi torniamo indietro fino all’inizio di questo articolo per collegare alla Smorfia i tre appuntamenti elettorali che ci hanno coinvolti nelle ultime giornate.

Partendo subito il quarta ci salterebbero all’occhio il 68 che sono proprio le elezioni e il 59, ovvero la votazione; ma non mancano neppure il 42 (la politica), il 7 per il Parlamento e la coppia 80-31 per le matite copiative e le urne. Se poi avete ancora bisogno di numeri per il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto potreste usare la percentuale di voti ottenuti dal vostro partito di fiducia, o ancora il 76 per il numero complessivo di deputati che eleggiamo in Italia per le Europee, oppure l’8 visto che questa era l’ottava votazione nella storia dell’UE.











© RIPRODUZIONE RISERVATA