Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 18 luglio 2024: numeri vincenti e Jackpot

COSA CI ASPETTIAMO DALL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO OGGI?

La giornata di giovedì 18 luglio 2024 sta arrivando al suo naturale termine e mentre l’afa lascia il posto ad una leggera e piacevole brezza notturna, ad allietare i vostri sogni – carissimi lettori – potrebbe pensarci la Dea Bendata, ormai prontissima a dare il via alla seconda estrazione del Lotto settimanale che (da tradizione, lo sapete benissimo!) porta con sé anche il 10eLotto reduce da una vittoria record nella giornata di martedì e il Superenalotto che continua a vedere il suo jackpot crescere ormai dall’11 maggio: ben due mesi in cui nessuno è diventato milionario. Per sapere se la sorte oggi deciderà di premiarvi al Lotto con la sua ricchissima influenza dovrete aspettare – come sempre – ancora fino almeno alle ore 20, ma nel frattempo nulla vi vieta di dedicarvi a tutti quei piccoli (o grandi!) riti propiziatori che – chissà – potrebbero portavi ad un passo da quell’ambito jackpot del Superenalotto!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 18 luglio 2024: numeri vincenti e simboli

Il jackpot certamente fa gola a tutti – e a brevissimo vedremo anche quanto vale -, ma nel frattempo è importante che non vi dimentichiate le sempre ricche opportunità che potrebbero darvi il Lotto il 10eLotto: martedì 16 luglio (per esempio) i premi sono stati altissimi e sorvolando rapidamente sul primo dei due concorsi – il cui bottino più alto valeva poco più di 50mila euro, grazie anche al ‘Numero Oro’ -; vi ricordiamo che nel secondo si è toccata la cifra record di 1 milioni di euro: il secondo premio più alto del 2024 per il 10eLotto, centrato nel salernitano con un 10 tondo.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 16 Luglio 2024

—

Superenalotto n. 113 del 18/07/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

—

Estrazione 10eLotto n° 114 del 18/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 114 del 18/07/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

OLTRE IL LOTTO, SEMPRE PIÙ VICINO AI 50 MILIONI DI EURO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI

La palla – dopo Lotto e 10eLotto – passa al Superenalotto che come vi abbiamo già anticipato martedì non è riuscito a donare il suo ricco jackpot a nessuno tra voi cari giocatori con la buona notizia che oggi in palio ci sono la bellezza di 49,8 milioni di euro! Per portarveli a casa (lo diciamo soprattutto ai novizi!) dovrete ovviamente indovinare l’intera sequenza di 6 numeri che verranno estratti in serata, ma nel frattempo il Superenalotto premierà anche tutti i giocatori che riusciranno ad indovinarne solo una parte: per esempio a chi ne centra due spetteranno sempre 5 euro (più del doppio della scommessa), mentre chi ne indovina cinque potrebbe arrivare fino a circa 32mila euro!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 16 Luglio 2024

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO: IL TUFFO NEL FIUME SENNA A PARIGI

Prima di chiudere con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto vi lasciamo anche i nostri immancabili consigli giornalieri sui numeri che voi carissimi lettori potreste usare per le vostre schedine, chiedendo consiglio alla Smorfia Napoletana. La notizia di cui parliamo oggi ci riporta – come alcuni giorni fa – in quel di Parigi, dove cresce sempre di più l’attesa per le Olimpiadi con la sindaca Anne Hidalgo che si è tuffata nella Senna per dimostrare a parigini e turisti che il fiume è stato completamente pulito dall’inquinamento: erano 100 anni tondi che sul fiume pendeva un divieto di balneazione.

Prendendo alcune delle parole che vi abbiamo appena scritto e dandole ‘in pasto’ alla Smorfia otterremmo alcuni numeri: il primo, che ci rappresenta proprio il fiume, è il 13; ma non vanno ignorati neppure il 18 e il 31 (bagno e tuffo), così come i più puntigliosi potrebbero scegliere anche il 33 che indica la frase ‘bagno nel fiume’. Non mancano neppure il 2, il 62 e il 57 (rispettivamente: Olimpiadi, sindaco e inquinamento), grazie ai quali avrete tutta la sestina per il Superenalotto e anche il numero jolly, ma pure un buon punto di partenza per Lotto e 10eLotto!

© RIPRODUZIONE RISERVATA