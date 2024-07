Temptation Island 2024, spoiler su tutte le coppie da Alessia Lino a Siria Matteo: lasciati o insieme?/ Rumor

Coppie Temptation Island 2024, tutte le ultime segnalazioni

Giovedì 19 luglio 2024 andrà in onda la 4a puntata di Temptation Island 2024, dalle anticipazioni si scopre che le emozioni non mancheranno. La crisi nel rapporto tra Alessia e Lino sarà sempre più evidente mentre Jenny Guardiano aprirà gli occhi su Tony Renda. E poi ancora spazio avrà la coppia formata da Martina De Ioannon e Raul Dumitras con quest’ultimo che, a sorpresa, sarà sempre più vicino ad una tentatrice con la quale scatterà un bacio. Ci sarà una spaccatura anche nella coppia formata da Alex Petri e Vittoria Bricarello, con il primo sempre più vicino al single Nicole. Tuttavia in questi giorni gli esperti di gossip Deianira Marzano, Amedeo Venza ed Alessandro Rosica hanno raccolto molte segnalazioni su cosa è successo alle coppie dopo Temptation Island 2024, quali si sono lascate e quali invece ancora stanno insieme.

Una delle coppie più in bilico di Temptation Island 2024 è quella formata da Alessia e Lino.I due sono fidanzati da 4 anni e lei ha deciso di partecipare al programma perché non si fida del suo fidanzato e teme che la tradisca. E per toglierle subito ogni dubbi sulla sua lealtà, il 29enne campano nel villaggio dei fidanzati si è immediatamente avvicinato alla single Maika Randazzo. Alessia ha chiesto per ben due volte il falò di confronto anticipato a Lino che ha rifiutato puntualmente.

Dopo una scenata di gelosia surreale di Lino alla tentatrice, quest’ultima è sbottata rimettendolo a suo posto ma dopo aver visto Alessia sembra essere esausta di questa relazione. E stando a quanto riporta Deianira Marzano sembra proprio che i due si sono lasciati dopo Temptation Island 2024. “Conosco una ragazza di Napoli che ha come parrucchiera Alessia di Temptation Island. Lino e Alessia si sono lasciati e lei sta malissimo” ha dichiarato un utente all’influencer mentre un’altra segnalazione ha spifferato: “Deia, comunque Lino sta raccontando a tutti che due tentatrici hanno litigato per lui e una si è messa a piangere”.

Martina De Ioannon e Raul Dumitras si sono lasciati dopo Temptation Island 2024? “Visti da soli in discoteca”

Altra coppia in bilico a Temptation Island 2024 è quella formata da Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Dopo circa 10 mesi di fidanzamento la giovane ha scritto al programma per mettere alla prova il suo fidanzato eccessivamente geloso e possessivo. Nel villaggio delle fidanzate, però, Martina ha iniziato un flirt con il tentatore Carlo Marini scatenando la reazione di rabbia di Raul che ha fatto indignare il web. Tuttavia nel corso delle puntate anche l’atteggiamento eccessivamente libertino di Martina non è piaciuto. Nel prossima puntata dalle anticipazioni sembra che ci sarà un bacio tra Raul ed un tentatrice ma nel frattempo, stando alle segnalazioni di Deianira Marzano non sembrano esserci dubbi sul fatto che Martina e Raul si sono lasciati dopo Temptation Island 2024.

Nel dettaglio, infatti, entrambi sono stati avvistati spesso soli in diverse discoteche della Capitale ed una segnalazione ha spifferato che Raul di Temptation Island 2024 è stato beccato in una discoteca di Roma senza Martina, tra l’altro nel locale era presente anche Can Yaman. Non è la prima volta che Raul viene avvistato da solo senza la sua fidanzata e secondo molti sarebbe un indizio che la coppia si sarebbe detta definitivamente addio.

Vittoria Bricarello e Alex Petri si sono lasciati dopo Temptation Island 2024? Lui single dopo la ‘fregatura’ della tentatrice

Fidanzati da un anno e nove mesi, ma a quanto pare il loro rapporto sembra avere già delle crepe, la coppia formata da Vittoria e Alex ha deciso di partecipare al programma per volere di lei che si sente esclusa dalla vita del suo ragazzo. Ed un episodio emblematico è il fatto di non essere stata coinvolta e invitata alla festa a sorpresa per il suo compleanno. Nel viaggio dei sentimenti Alex ha creato un certo feeling con la single Nicole tanto da arrivare a confessarle: “Mi stai confondendo perché sei una persona che mi piace, ma allo stesso modo non dovresti piacermi” E subito dopo ha aggiunto una frase che ha spiazzato la sua fidanzata: “Vittoria non mi manca.”



Vittoria e Alex si sono lasciati dopo Temptation Island 2024? Stando sempre alle dichiarazioni riportate da Deianira Marzano sembra proprio di si e non solo perché sembra anche che abbia preso una fregatura dalla single Nicole: “Ieri sera Alex di Temptation Island era in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico. Non si è sbilanciato perché fino al 1° agosto non può parlare. Ma da quello che ha fatto intendere si è preso una fregatura con la tentatrice!”. La segnalazione, in realtà, va presa con le pinze perché non viene specificato se la tentatrice in questione sia proprio Nicole ne si tratta di una fonte certa e affidabile, certo è però che se vera si tratterebbe di una segnalazione bomba.

Siria Pingo e Matteo Vitali lasciati a Temptation Island 2024: lei sta insieme al single Simone Dell’Agnello?

Una coppia che ha catturato l’attenzione del pubblico di Canale5 e dei social è quella costituita da Siria e Matteo. Siria, infatti, pesava 130 chili ma, negli ultimi due anni, ne ha persi ben 85, cambiando drasticamente il suo aspetto. La decisione di chiamare Temptation Island e mettere alla prova la coppia nasce proprio da lei: “Sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”, ha raccontato nella clip, sotto gli occhi di un preoccupato e geloso fidanzato.

Confidandosi con le altre ragazze, Siria ha messo in dubbio i suoi sentimenti per Matteo e nel corso dei giorni si è legata molto al single Simone Dell’Agnello come proseguirà questa conoscenza? A fornire delle segnalazioni è youtuber Cristiano Cervigni che dichiara che Siria e Matteo si sono lasciati a Temptation Island 2024 e che lei sta insieme al single Simone Dell’Agnello: “Qualche giorno fa mi chiama una mia amica e mi dice: ‘Alcune mie amiche mi hanno riferito che c’è un tentatore che è stato visto a Livorno insieme ad una delle fidanzate di questa edizione’. Lei mi ha fatto il nome di Simone come tentatore e mi ha detto che è stato visto dal meccanico, e questo meccanico e altri lo hanno visto insieme ad una ragazza, che tutti si ricordano a Temptation Island quest’anno. Vi ricordate quale delle 7 coppie abita in Toscana? Siria e Matteo. La conferma l’ho avuta con gli spoiler della terza puntata: in questi frame si vede che Siria sta scherzando con Simone”

Jenny Guardiano e Tony Renda dopo Temptation Island 2024 stanno insieme?

La coppia formata da Jenny e Tony di Temptation Island 2024 sta insieme da 5 anni. Lui 42 anni le 26 a scrivere al programma è stata la giovane perché incerta sulla lealtà e sulla fedeltà del fidanzato. Quest’ultimo già nella prima puntata ha spiazzato tutti confessando di aver tradito la sua fidanzata e di avere una doppia personalità, di essere Dottor Jekyll e Mr Hide.

Le dichiarazioni di Tony in cui ha ammesso priva la sua fidanzata di vestirsi come vuole o di viaggiare con le amiche perché Tony glielo impedisce, dicendosi solo “preoccupata” per lui hanno spiazzato tutti anche gli altri fidanzati. Non si hanno molte segnalazioni su questa coppia. Jenny e Tony stanno insieme dopo Temptation Island 2024? Le uniche segnalazioni sul dj riguardano il fatto che continua a fare serate nei locali utilizzando la fama che sta ottenendo nel reality di Canale5.

Gaia Vimarcati e Luca Bad dopo Temptation Island 2024 si sono lasciati o stanno ancora insieme?

Sesta ed ultima coppia di Temptation Island 2024 è quella formata da Gaia Vimarcati e Luca Bad. Sono fidanzati da un anno ed otto mesi ma lui l’ha già tradita tre volte tra cui una con una sua amica. Il discorso iniziale del giovane in cui dichiarava convinto che ‘tradire è un bisogno fisiologico’ e che la fedeltà è solo un costrutto sociale ha confessato non solo di averla tradita ma anche di essere pronto a tradirla di nuovo e per questo si è avvicinato ad altre single. Nella scorsa puntata, però, c’è stato un colpo di scena: Gaia ha inziato a flirtare con il single Jakub mandando su tutte le furie Luca. Quale sarà il futuro di questa coppia: Gaia e Luca si sono lasciati o stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2024? Su di loro al momento non ci sono abbastanza segnalazioni per fare ipotesi ma sembrerebbe che Gaia nel reality abbia capito il suo valore e preso una decisione importante.











