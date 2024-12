Luca Tommassini, nuovo furto subito

Amaro sfogo di Luca Tommassini che ha subito un pesante furto mentre si trova via per lavoro. A raccontarlo è stato lo stesso coreografo che, come riporta Leggo, non sa ancora valutare l’entità effettiva del furto subito anche se, a quanto pare, il bottino potrebbe essere davvero ingente. «Questa volta, la seconda in pochi anni, me l’hanno veramente devastata la mia casa che sto con tanta fatica e sacrifici ristrutturando da due anni. Sono lontano per lavoro, in mezzo al mediterraneo navigando verso la Spagna, quindi é ancora più difficile capire quanto siano riusciti a portare via», ha raccontato.

Tommassini è stato vittima dei malviventi che si sono intrufolati nella sua casa di Roma mettendo tutto a soqquadro e portando via diversi oggetti di valore.

Luca Tommassini, il precedente furto nel 2020

I ladri si sono intrufolati nell’appartamento romano in via di ristrutturazione di Luca Tommassini che non nasconde il dolore per il furto di oggetti per lui importanti. «Di sicuro hanno massacrato porte e pareti. Aperto la cassaforte. Sembrerebbero mancare tantissime cose di grande valore, pezzi d’arte e cose intime di grande valore affettivo. Si sono attaccati a tutto, dalle scarpe agli abiti, dai gioieilli ai quadri. Sono addolorato e spaventato perché erano una banda di criminali armati e il mio assistente Nico “Fratacchiò” é arrivato a casa mentre erano dentro, ed è giustamente sotto choc. Mi piange il cuore, stavamo costruendo questa casa con tanto amore», le parole riportate da Leggo.

Nel 2020, il coreografo aveva subito un altro furto nella casa di Trastevere. All’epoca, il coreografo si ritrovò davanti i malviventi che gli puntarono una pistola in faccia e alla gola rubandogli le chiavi di casa e il portafoglio.