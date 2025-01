Luca Tommassini è conosciuto per essere uno dei migliori coreografi del nostro Paese e non solo: il ballerino è famoso anche fuori dall’Italia, conosciuto per la sua grande professionalità e inventiva. Il suo curriculum parla chiaro, nella sua carriera ha lavorato con Whitney Houston, Michael Jackson, Diana Ross, Janet Jackson, Prince e la meravigliosa Kylie Minogue. Se del suo successo come coreografo si sa tutto, diverso è per la sua sfera privata.

Infatti, Luca Tommassini è sempre stato molto riservato su quella che è la sua vita sentimentale e poche volte si è lasciato andare a confessioni a riguardo. Il coreografo non ama parlare di fidanzati e fidanzate, ma in passato ha dichiarato di essere bisessuale e aveva avuto un brevissimo flirt con Ilary Blasi. All’inizio della sua carriera, Luca Tommassini aveva avuto una relazione di un anno con la ballerina Heather Parisi, già famosissima in Italia. A dichiararlo era stato proprio lui: “Mi sono innamorato di lei“, aveva detto, svelando che secondo lui si tratta della ballerina più brava della storia del mondo.

Da poco tempo, a Vanity Fair Luca Tommassini, recentemente operato al cuore ha raccontato ulteriori dettagli sulla relazione con Heather Parisi rispondendo alla domanda che chiede se la ballerina sarebbe stata l’ultima donna della sua vita: “No e spero che non lo sarà. Quando dico della Parisi tutti si stupiscono”, continua Luca Tommassini, ““non era f***o?”, ma io della mia sessualità ho sempre fatto che caz*o volevo”, ha detto, furioso contro chi ha sempre la pretesa di inserirsi nelle questioni per lui private. In effetti Heather Parisi non è stata l’unica donna della sua vita ma purtroppo vige il silenzio sulle altre relazioni.

Ad oggi, Heather Parisi e Luca Tommassini conservano un ottimo rapporto di carattere più professionale e spesso collaborano insieme. L’ultima volta li abbiamo visti da Lorella Cuccarini a “Nemica Amatissima“, prime time della conduttrice. Oggi, il coreografo è anche uno scrittore e di recente ha anche confessato di avere un rapporto difficile con i suoi genitori, in particolare con il padre che era violento nei suoi confronti e nei confronti della madre: “Col tempo divenne campione di Formula 3, iniziò a spendere i soldi in auto e donne“, aveva spiegato secondo quanto riporta TPI, svelando che una volta gli ha tirato addosso un posacenere di cristallo.