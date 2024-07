Uomini e Donne, scontro a distanza tra le influencer Beatrice e Ludovica Valli: frecciata da Sabrina Ghio?

Le continue frecciatine, cadute di stile e gaffe delle sorelle Valli Beatrice e Ludovica hanno stancato non solo gli utenti web ma anche le altre influencer come Sabrina Ghio. Andando con ordine nei giorni scorsi Ludovica Valli si è espressa sulla polemica degli ‘influencer scrocconi’, criticando duramente i colleghi che ingannerebbero i follower facendo credere che determinati prodotti non siano postati per scopi commerciali, dimenticandosi la scritta ‘ADV’. In molti hanno ipotizzato che con la sua IS la più piccola delle sorella abbia voluto lanciare una frecciata alla maggiore.

Beatrice Valli, infatti, proprio in quei giorni ha pubblicizzato un carrellino per bambini nelle sue Instagram Stories dimenticandosi di specificare che si trattava di un accordo commerciale. Sommersa dalle critiche lo ha fatto solo in un secondo momento. Ebbene a molti è sembrato che Ludovica Valli ha lanciato una frecciata a Beatrice Valli visto il tempismo. A distanza di ore sulla questione è intervenuta un’altra influencer, anche lei ex volto di Uomini e Donne, che è sembrata lanciare una frecciata ad entrambe. Si tratta di Sabrina Ghio.

Sabrina Ghio attacca Beatrice e Ludovica Vialli? “Si mandassero a caga*e in privato”

La continua guerra tra le sorelle Beatrice e Ludovica Valli ha stancato gli utenti. In un periodo storico in sui gli influencer sono sotto la lente di ingrandimento a causa della loro continua ostentazione del lusso due sorelle che non perdono occasione per attirare l’attenzione non sono tollerabili. Ed anche l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne sembra piena di questa situazione. Infatti, Sabrina Ghio sembra aver attaccato Beatrice e Ludovica Valli con un eloquente IS: “Ma quelle che usano Instagram per lanciarsi frecciatine tra di loro, scrivendo lunghi poemi e facendo la morale a noi comuni mortali sulla vita, sul lavoro su come fanno le madri etc non ce l’hanno WhatsApp per mandarsi un messaggio e mandarsi a caga*e privatamente senza scassare le pal*e a noi? Chiedo per un’amica.” Il riferimento sembra palese ed evidente anche se non ha fatto nomi e non qualora fossero loro non ha per nulla torto.