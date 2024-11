La Talpa 2024, Ludovica Frasca scoppia in lacrime per colpa di Gilles Rocca: “È un’attaccabrighe”

Si è appena conclusa la prima puntata de La Talpa 2024 e c’è stata anche il primo eliminato: Ludovica Frasca. L’esperienza dell’ex Velina di Striscia la notizia nel talent di Canale5 è durata davvero poco ma c’è stato il tempo per una violenta lite con un altro concorrente durante il quale Ludovica Frasca è scoppiata a piangere. Nel dettaglio, nella Villa delle Spie è nato un alterco tra Gilles Rocca ed altre concorrenti, colpevoli di non ascoltarlo mentre lui si stava raccontando e ciò ha dato il via ad una miccia.

Alessandro Egger e Marina La Rosa contro Gilles Rocca: "Manipolatore e non del tutto vero"/ Lite a La Talpa!

A questo punto, Ludovica Frasca non ha gradito l’atteggiamento di Gilles Rocca ed ha prontamente replicato: “Perché devi fare questa cosa? Io non sono qua per fare delle discussioni stupide…Giochetti stupidi? Ma quali sono?” Anche Andrea Preti si è intromesso nella discussione dicendo che probabilmente tutti cercano di fare delle dinamiche ed a questo punto Ludovica, stanca del battibecco, ha preferito alzarsi e andarsene perché infastidita dalla situazione.

Eliminato La Talpa 2024, chi è? 1a puntata/ Ludovica Frasca è fuori: "Fiduciosa sugli altri, capiranno chi è"

Ludovica Frasca piange in diretta a La Talpa 2024: “Non so di chi fidarmi”

La reazione esagerata di Gilles Rocca e la lite che ne è seguita a La Talpa 24 ha scosso molto Ludovica Frasca che si è messa a piangere in confessionale: “Non ho capito se Gilles Rocca è un attaccabrighe o no? Quando si iniziano a creare queste dinamiche cerchi di riflettere su come analizzi certe persone…Io di base sono una che crede agli altri, ma qua sono in difficoltà perché non so di chi fidarmi o meno…”

Successivamente di fronte a Diletta Leotta, poi, ha dichiarato di aver semplicemente riflettuto un po’ meglio sulla situazione: “Non mi ero mai messa così alla prova con persone che non conosco…Mi sono trovata in difficoltà…” La conduttrice è arrivata a chiederle se volesse abbandonare il reality ma Ludovica ha ammesso di voler continuare tuttavia successivamente è stata proprio lei l’eliminata.

La Talpa 2024, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: Ludovica eliminata, la promessa ai concorrenti