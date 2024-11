Ludovica Frasca è la prima eliminata a La Talpa 2024: “Mi dispiace”

L’eliminato La Talpa 2024 della 1a puntata andata in onda questa sera, martedì 5 novembre 2024, è l’ex Velina ed opinionista Ludovica Frasca. Al termine delle varie prove dopo i primi indizi e sospetti si è aperta un’asta per aggiudicarsi l’immunità a cui hanno partecipato anche Marina La Rosa e Lucilla Agosti mentre Marco Melandri pur di ottenerla ha giocato tutto il montepremi facendolo scendere a zero c’è stato il test, ovvero una serie di domande sulla vera identità della talpa.

Colei che ha risposto correttamente a poche domande rispetto a tutti gli altri concorrenti è Ludovica Frasca che appunto per questo è stata eliminata. Giunta davanti al totem e Diletta Leotta ha scoperto di essere la prima eliminata. Le è stata poi chiesta la domanda di rito ‘sei tu La Talpa? A cui ha risposto negativamente e subito dopo ha dovuto abbandonare il gioco dicendo solo un semplice: “Presto la talpa lascerà altri segni e sono fiduciosa che alcuni dei miei compagni riusciranno a trovarli.” Per lei le indagini finiscono qui, l’eliminato La Talpa 2024 è Ludovica Frasca, infatti, mentre per tutti gli altri la domanda resta sempre quella. (Agg. di Liliana Morreale)

È entrata subito nel vivo la 1a puntata de La Talpa 2024 ed è stato eliminato Alessandro Egger ma c’è stato un clamoroso colpo di scena. Andando con ordine Diletta Leotta a chiesto a tutti i concorrenti di chi si fidassero di più e la maggior parte ha rivelato di fidarsi di Gilles Rocca. A questo punto in quanto prescelto Gilles Rocca ha dovuto affidare delle anfore a tutti in cui c’era un immunità e un eliminazione. I concorrenti, però, a loro volta potevano decidere se tenersi l’anfora o cambiarla.

Tutti i concorrenti hanno aperto le pergamene all’interno delle loro anfore e giunti al turno di Alessandro Egger la sua pergamena aveva il simbolo dell’eliminazione. Alessandro Egger è stata eliminato da La Talpa 2024. Il modello ha ammesso di capire che l’attore ha agito per strategia ai fini del gioco ma che forse tornando indietro non si fiderebbe più: “Mi sono fidato perché pensavo fosse una persona simpatica e bella che mi volesse in gara e invece…” A questo punto però c’è il colpo di scena: Alessandro Egger resta in gioco a La Talpa 2024 se cede tutto il montepremi acquistato. (Agg. di Liliana Morreale)

Eliminato La Talpa 2024 chi è? Chi è più a rischio nella prima puntata

È appena iniziata la 1a puntata de La Talpa 2024 e tra giochi, prove e sfide i concorrenti dovranno individuare chi è la talpa. Tuttavia si tratta pur sempre di un reality e come ogni reality che si rispetti sono previste delle eliminazioni: chi è l’eliminato La Talpa 2024 della prima puntata? Il meccanismo è complesso e non prevede il coinvolgimento del pubblico, non ci sarà infatti nessun televoto. Stando al regolamento, infatti, al termine di ogni puntata tutti i concorrenti verranno sottoposti ad un test.

I concorrenti dovranno rispondere alle domande sull’identità della talpa. Quindi colei che lo è davvero risponderà benissimo e non può essere eliminata ma anche coloro che avranno individuato chi è la talpa risponderanno correttamente a tali domande. E dunque saranno eliminati coloro che risponderanno al maggior numero di domande in nome sbagliato. I concorrenti sono Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Marina La Rosa, Veronica Peparini e Andreas Muller, Andrea Petri, Marco Melandri, Ludovica Frasca e la modella Orian Ichaki. Chi è l’eliminato La Talpa 2024 della 1a puntata?

La Talpa 2024, chi è l’eliminato: difficile fare pronostici nella 1a puntata

Partando dal presupposto che tutti i concorrenti sono Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Marina La Rosa, Veronica Peparini e Andreas Muller, Andrea Petri, Marco Melandri, Ludovica Frasca e la modella Orian Ichaki. Chi è l’eliminato La Talpa 2024? Al momento fare pronostici e ipotesi sull’adventure game condotto da Diletta Leotta è molto difficile perché siamo solo alla 1a puntata, tuttavia per esclusione dovrebbero rimanere in gioco coloro che sono sospettati di essere La Talpa come Alessandro Egger, Andrea Petri e Lucilla Agosti…Chi rischia di uscire già alla prima puntata della nuova edizione del reality di Canale5? Quel che è certo è che non ci sarà un televoto e non deciderà il pubblico chi eliminare.