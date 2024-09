Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi: cos’è successo dopo Temptation Island

Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi sono stati tra i protagonisti della penultima edizione di Temptation Island al termine della quale si sono detti addio. Tra i due sembrava potesse esserci un ritorno di fiamma ma a svelare cos’è successo effettivamente dopo la partecipazione al programma è stata lei con un lungo post pubblicato su Instagram. «Sono serena con me stessa. Ho vissuto questa esperienza a pieno», ha raccontato Ludovica a WittyTv. «Penso di essere stata tanto coraggiosa e sincera sia con me stessa che nei confronti del rapporto che avevo con Christian».

«Sono serena con me stessa. Ho vissuto questa esperienza a pieno», ha raccontato Ludovica. «Penso di essere stata tanto coraggiosa e sincera sia con me stessa che nei confronti del rapporto che avevo con Christian. Credo di avere fatto la cosa giusta per la mia vita e per il bene di Christian. Ho dovuto cambiare casa e sono tornata a casa dei miei genitori. Adesso ho preso una casa da sola e sono andata a recuperare le mie cose da casa di Christian. Riparto da zero anche dal punto di vista lavorativo ma tutto questo mi dà più forza per tutto quello che verrà», ha aggiunto lei che, ora, ha svelato un altro retroscena.

Ludovica Ronzitti: ecco costa sta accadendo con Christian Lanfranchi

Ludovica Ronzitti continua ad essere molto seguita sui social dopo la sua partecipazione a Temptation Island e, nelle scorse ore, rispondendo su Instagram ad un box domande, ha svelato un nuovo retroscena sul suo rapporto con Christian Lanfranchi. “Con Christian ci siamo sentiti appena usciti dal programma per tanti motivi, come è giusto che sia. Poi lui mi ha esposto la sua volontà di riavvicinarsi a me, quindi ho chiuso ogni rapporto perchè da parte mia non c’era alcun interesse nel farlo. Gli ho voluto bene, ma l’amore è un’altra cosa“, ha scritto lei.

Anche Christian, però, ha detto la sua sulla situazione: “Quando la persona di cui sei stato innamorato ti gironzola intorno per tutta l’estate con tanto di segnalazioni, quando ci vedi insieme l’ultima puntata del programma dove siamo stati, nello stesso letto… Credo sia normale arrivare ad un dunque… bianco o nero che sia… non serve sputare nel piatto dove si è mangiato… non serve dover apparire superiori… Ci vuole solo rispetto per quello che di bello c’è stato, e spero, stare in silenzio è la cosa migliore. I modi fanno tanto… e i tuoi, continuano ad essere sempre sbagliati. Detto questo, spero sia un argomento chiuso. Buona serata a tutti”.