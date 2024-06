Luigi, chi è il figlio Silvio Berlusconi/ Il ricordo: “dolcissimo papà, grazie per la vita e per l’amore”

Conosciamo meglio l’ultimo figlio di Silvio Berlusconi, Luigi è uno degli giovani rampolli italiani anche se non ha mai sbandierato la sua ricchezza a differenza dei fratelli, e ha sempre preferito restare ben lontano dal clamore mediatico e dalle telecamere dedicato allo studio e alla finanza costruendosi una carriera di competenze e conoscenze tali che è in grado di tenere alla larga ‘gatti e volpi.

Dopo aver conseguito la laurea all’Università Bocconi di Milano, Luigi Berlusconi si è specializzato in ambito finanziario e si occupa di “mercati e investe cogliendo le opportunità, Preferibilmente nel mondo della tecnologia per la quale ha una vera passione”. Con le sorelle Barbara ed Eleonora, Luigi ha fondato la Holding Italiana Quattordicesima che detiene il il 47% di Fininvest, l’azienda fondata dal padre Silvio Berlusconi, e non solo, Luigi è anche papà di due splendidi figli: Emanuele Silvio e Tommaso Fabio nati dall’amore e dal matrimonio con la moglie Federica Fumagalli. La coppia è molto discreta e riservata e non è mai apparsa in programmi televisivi. Le uniche foto di Luigi e della moglie Federica sono quelle scattate dai paparazzi che li hanno sorpresi in vacanza insieme.

