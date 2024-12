La sintonia tra Michael Bublè e la moglie Luisana Lopilato si rinsalda anno dopo anno

Luisana Lopilato è la storica moglie e compagna di vita di Michael Bublè. Una coppia navigata, che ha affrontato momenti di grande commozione, gioia, dolore e paura nel corso degli anni. Genitori di ben quattro figli, Noah (2013), Elias (2016), Vida Amber Betty, (2018) e Cielo Yoli Rose (2022), Luisana e Michael Bublè sono legatissimi a tutti loro, con un occhio di riguardo per il primogenito che fu operato quando era ancora molto piccino per un maledetto cancro.

Alejandra Silva, chi è la moglie di Richard Gere e i figli Alexander e James/ “Il primo incontro…”

Il cantante sa di poter contare su sua moglie, così come Luisana è consapevole di avere un appiglio certo nel suo Mike. Insieme sono inarrestabili e hanno superato momento drammatici, sempre grazie all’unione e alla forza dell’amore. La famiglia che hanno costruito è la vittoria più grande, come si evince da una dolce dedica pubblicata non più tardi di qualche mese fa dal cantante.

Richard Gere, chi è la stella di Hollywood: carriera, malattia/ Da sex symbol ad attore di spicco

La grande famiglia nata dall’amore di Michael Bublè e sua moglie Luisana Lopilato

“Non c’è assolutamente niente di meglio che tornare a casa da questi quattro piccoli ragazzi. La sensazione più bella del mondo è quella di stare in famiglia! Perché la nostra famiglia è il nostro posto felice”, aveva scritto sui social Michael Bublé. Tante belle parole per la sua splendida moglie Luisana Lopilato, che il cantante descrive come una donna fortissima, tenace ed empatica.

“Sei una mia meravigliosa per i nostri figli, sei il mio amore e la mia amica migliore”, la dedicato di Bublè. Lei non era stata da meno, con parole altrettanto importanti: “Tu sei, e sarai per sempre, la mia roccia”. La coppia, ricordiamo, è unita da oltre quindici anni, ovvero dal primo incontro avvenuto sul set del video musicale dell’artista Haven’t Met You Yet.

Alessia Marcuzzi chi è, ha un nuovo compagno?/ Smentite le voci sul flirt con Stefano De Martino