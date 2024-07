Madonna dello Scoglio, arriva il nulla osta del Vaticano/ Ok al culto e ai pellegrinaggi dei fedeli

Lo stato del Vaticano ha comunicato il suo nulla osta nei confronti della Madonna dello Scoglio, definendolo quindi a tutti gli effetti luogo di fede, culto e pellegrinaggio. Come riferisce Vatican News, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha reso noto la sua decisione nelle scorse ore, una decisione che è stata quindi positiva in seguito alle apparizioni a Cosimo Fragomeni, veggente calabrese.

La Chiesa non si è pronunciata sull’origine soprannaturale di queste apparizioni, ma i fedeli sono stati autorizzarsi a recarsi in quello che è divenuto ad oggi, a tutti gli effetti, un luogo appunto di fede. A certificarlo è stato il cardinale Victor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, che rispondendo ad una lettera del 3 giugno a firma del vescovo di Locri-Gerace, Francesco Oliva, ha appunto confermato il nulla osta, riferendosi al santuario della Madonna dello scoglio, situato in quel di Santa Domenica di Placanica, in provincia di Reggio Calabria.

MADONNA DELLO SCOGLIO: NON RICONOSCIUTE LE ORIGINI SOPRANNATURALI MA…

Il cardinale Fernandez ha fatto sapere che il nulla osta non riconosce le origini soprannaturali del fenomeno, ma il luogo viene definito comunque una “esperienza dello spirito”, incoraggiando quindi il vescovo locale a promuoverlo anche attraverso dei pellegrinaggi, con i fedeli che sono autorizzati a venerarlo ma rimanendo comunque “prudenti”. Una vicenda, quella della Madonna dello Scoglio, che ebbe inizio nel lontano 1968 quando in quel luogo Cosimo Fragomeni, all’epoca un giovane di soli 18 anni, raccontò di aver visto la Madonna.

Da allora sempre più persone si sono avvicinate al veggente e nel contempo quel piccolissimo borgo di poche centinaia di abitanti, è divenuto meta di pellegrinaggio per migliaia di fedeli che hanno creduto alla storia di Fragomeni. Ma perchè si chiama la Madonna dello scoglio? Il veggente racconta che la prima volta che vide la Madonna osservò un fascio di luce proveniente da uno scoglio vicino a casa sua, e nei quattro giorni seguenti quello strano fenomeno si sarebbe ripetuto.

MADONNA DELLO SCOGLIO: DA UNA PICCOLA NICCHIA AD UN GRANDE SANTUARIO

Come avviene durante le apparizioni mariane, Cosimo ricevette dei messaggi da parte della Madre di Gesù, un invito alla preghiera e alla conversione, con la speranza di vedere quella piccola località calabrese trasformarsi in un centro spirituale dove incontrare Dio, cosa che è effettivamente successa. Da allora Cosimo ha deciso di creare una piccola nicchia dove inserire una piccola statua della Madonna di marmo: fu solo l’inizio di un lungo percorso che è giunto appunto fino a queste ore e durante il quale numerose persone si sono recate in pellegrinaggio anche dall’estero.

Nel corso degli anni si è passati da una piccola nicchia, ad una cappella, arrivando fino ad un grande santuario con anche un luogo esterno per i fedeli, come è tutt’ora. La vicenda della Madonna dello Scoglio è sempre stata attenzione dalla Chiesa, e dopo essere stato definito “Santuario diocesano” nel 2016, è arrivato anche il “nulla osta” che sancisce definitivamente la sacralità del luogo.











