Mahmood sta vivendo un momento magico non solo lavorativamente parlando grazie al successo di “Tuta gold” e dell’ultimo disco “Nel letto degli altri”, ma anche nella vita privata e sentimentale. Il cantautore, infatti, è felicemente fidanzato anche se si mantiene restio e riservato sulla sua vita amorosa. Dalle pagine di Vanity Fair ha rivelato: “sono molto felice in questo periodo, ma non c’è tempo per l’amore: dobbiamo lavorare. Ho sofferto per amore perché, anche quando non soffrivo, facevo in modo di soffrire. Sono uno che pensa tanto, che complica cose anche non complicate. Mi creo dei tormenti da solo”.

Il dolore è passato, visto che oggi il cantante sta vivendo un buon momento e la conferma è arrivata dai social dove ha pubblicato una serie di foto ed indizi che lasciano pensare che abbia un fidanzato. Lo scorso San Valentino, infatti, ha postato una serie di foto con tanto di “Buon San Valentino” ripostate poco dopo dal modello Noah Oliviera.

Mahmood, chi è il fidanzato Noah Oliviera

C’è un uomo nella vita di Mahmood: si tratta del fidanzato Noah Oliviera, modello ed influencer, molto presente sui social. I due starebbero insieme da diverso tempo e la conferma è arrivata a sorpresa da Ornella Vanoni che durante una intervista radiofonica si è lasciata scappare: “Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto perché sta a Berlino”. Un vero e proprio coming out quello fatto dalla Vanoni sul cantante che ha sempre preferito non etichettarsi e non parlare della sua vita privata.

Noah Oliviera è un modello e vive a Berlino e i due vivono una relazione a distanza, ma trovano sempre il tempo per vedersi e trascorrere dei momenti insieme. Anche gli amici vicini alla coppia confermano la laison: “si frequentano, sono compagni, amoreggiano, si vedono, si amano e insomma sono una coppia, compagni”