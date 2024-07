Chi è il fidanzato di Mahmood?/ Dal ‘outing’ di Ornella Vanoni alle voci sul modello Noah Oliveira

Sono ore in cui l’attenzione del gossip è tutta rivolta, come vi abbiamo raccontato, alla rivelazione di Ornella Vanoni sul fidanzato di Mahmood. Il cantante ha sempre tergiversato sulla sua vita sentimentale, lasciandosi andare nel tempo a commenti sibillini e mai nello specifico per tutelare come giusto che sia il bisogno di riservatezza per la sfera privata. La collega, ospite nel podcast 2046, si è però fatta sfuggire un retroscena sul presunto fidanzato di Mahmood che di fatto non aggiunge molto ma che entra nel novero delle curiosità di gossip.

“Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto perchè sta a Berlino”, queste le parole di Ornella Vanoni e che come prevedibile hanno determinato una spirale che converge verso un unico interrogativo per i fan: ‘Ma chi è il fidanzato di Mahmood?’. Per esaurire tale curiosità, è necessario andare con ordine ricostruendo le ultime dichiarazioni del cantante e i labili indizi lasciati sui social.

Noah Oliveira è il fidanzato di Mahmood? Da quel tag a Sanremo tutto tace…

“Se sono innamorato? lo ero, ho passato un periodo non bello; per questo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore… Ho un po’ di caos nella cabeza”, parlava così Mahmood alcuni mesi fa – come riporta Today – a proposito del suo stato sentimentale. Nessuna menzione dunque ad un presunto fidanzato, anzi; l’antifona sembrava essere che il cantante fosse single. Riavvolgendo il nastro a febbraio, troviamo però un presunto indizio riferito al giorno di San Valentino dove pubblicò una foto praticamente identica a quella di un ragazzo di nome Noah Oliveira che, secondo molti, sarebbe appunto il presunto fidanzato di Mahmood.

Ma chi è Noah Oliveira, presunto fidanzato di Mahmood? Di professione modello, non si hanno particolari informazioni sul suo conto se non diversi scatti anche del passato in compagnia del cantante. Il suo nome era associato all’etichetta di possibile dolce metà di Mahmood già nel 2022 quando appunto sui social iniziarono a trapelare foto, rumor e indiscrezioni. Ad oggi, non si hanno notizie del prosieguo della liaison e se sia ancora lui la dolce metà del cantante. Certo è che lo scorso 11 febbraio il modello si taggava su Instagram a Sanremo, proprio mentre il cantante era impegnato nella kermesse. Altrettanto certo è che di recente Ornella Vanoni pare abbia fatto la piacevole conoscenza del fidanzato di Mahmood. Magari, dopo questo ‘outing’ della collega, sarà lui stesso a raccontarci qualcosa in più sul fortunato oltre alla residenza berlinese e alla passione per i fornelli.











