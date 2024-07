Lino di Temptation Island 2024, la tentatrice Maika sta fingendo?/ “A lei fa schifo ci parla solo per soldi”

Alessia e Lino si sono lasciati o stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2024? Ultimi rumors

Dopo la puntata di ieri sera di Temptation Island 2024 in cui finalmente dopo ben cinque tentativi c’è stato il falò di confronto tra Alessia e Lino in molti si chiedono che cos’è successo alla coppia dopo il viaggio nei sentimenti. Nonostante stanno insieme da quattro anni i problemi della coppia sono evidenti. Lino Giuliano ha iniziato a flirtare con la single Maika ed ha mancato totalmente di rispetto alla sua compagna. Durante il falò di confronto i due si sono lanciati accuse e offese reciproche e mentre lui gli urlava che il suo comportamento è stato schifoso lui addirittura l’ha incolpata per essersi messa poco in gioco.

Nella prossima attesissima puntata di Temptation Island 2024 continuerà il falò di confronto tra Alessia e Lino e si scoprirà quale sarà la scelta di Alessia: uscirà insieme al suo fidanzato o com’è prevedibile ed in un certo senso auspicabile i due si separeranno? Le segnalazioni sulla coppia si sprecano e mentre nei giorni scorsi Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una sua follower secondo la quale Alessia e Lino si sono lasciati ma lei ci sta malissimo, nelle scorse ore è un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica a lanciare un’altra indiscrezione: “Lino e Alessia escono separati da Temptation Island 2024″

E non è tutto perché sempre stando a quanto riporta l’investigatore Social, la single Maika sta fingendo con Lino di Temptation Island 2024. A chi infatti gli chiedeva se realmente la ragazza fosse presa dal 29enne partenopeo, lei ha risposto: “Assolutamente no. Vengono pagate, l’ha confidato sabato ad una serata! Le fa ribrezzo precisamente. Ed è ciò che pensano quasi tutte le tentatrici. Ma siccome sono soldi e possibile visibilità allora resistono.” E poi ancora Alessandro Rosica, che non lesina delle accuse alla giovane, rincara la dose: “In giro dice che le viene il vomito solo a parlargli…la tentatrice accetta tutto solo per visibilità e soldi e questo è quasi peggio, in realtà le fa schifo. Fonti certe.”











