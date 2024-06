Mannheim, accoltellato politico Afd/ Aggredito dopo aver redarguito uomo che strappava manifesti

Un nuovo attacco si è verificato in Germania, precisamente in quel di Mannheim. Come riferito dai media tedeschi nelle ultime ore, un candidato dell’Afd alle elezioni locali che si terranno nel prossimo weekend, è stato aggredito all’arma bianca, a colpi di coltello. L’aggressore, come fanno sapere i media nazionali, è stato fermato, notizia poi confermata dall’agenzia di stampa tedesca. L’incidente è avvenuto di preciso attorno alle ore 22:45 di ieri, martedì 4 giugno 2024, e al momento l’autore di questo folle gesto si trova in stato di arresto.

La polizia di Mannheim ha confermato in via ufficiale che si è tenuta un’operazione, notizia che è stata data però solo questa mattina, forse per poter svolgere al meglio le indagini lontani da occhi indiscreti. Secondo quanto fatto sapere dall’associazione distrettuale AfD, l’accoltellamento sarebbe avvenuto vicino alla piazza del mercato di Mannheim, quando il candidato dell’AfD, avrebbe colto sul fatto un uomo che stava stracciando alcuni manifesti elettorali. Una volta che il politico si è avvicinato all’uomo, questi ha risposto in maniera violenta, ferendolo con un coltello.

GERMANIA, POLITICO AFD ACCOLTELLATO A MANNHEIM: SI TROVA AL MOMENTO IN OSPEDALE, NON È IN PERICOLO DI VITA

Attualmente la vittima si trova in ospedale ma fortunatamente non ha subito delle lesioni gravi, anche se i colpi gli hanno provocato un forte spavento. L’AfD ha parlato di un attacco da parte di estremisti di sinistra, ma la notizia non è stata ancora ufficialmente confermata. Markus Frohnmaier, presidente regionale del partito, ha fatto sapere: “Siamo scioccati e costernati”.

Da segnalare che settimana scorsa, precisamente nella giornata di venerdì, si era verificato un altro accoltellamento, precisamente in occasione di un incontro avvenuto sempre a Mannheim, una manifestazione anti Islam: in quell’occasione era rimasto ferito anche un agente di polizia che purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto. L’agente era apparso fin da subito in gravi condizioni, ed era stato ricoverato d’urgenza fino al decesso giunto in queste ore.

