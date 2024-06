Messe a tema Taylor Swift in Germania/ Pastore Petracca: “Così attiriamo i giovani in Chiesa”

Il pastore Vincenzo Petracca, della Chiesa tedesca dello Spirito Santo di Heidelberg, ha ben pensato di attirare l’attenzione dei giovani, facendoli venire alla messa, proponendo una funzione a tema Taylor Swift, la star mondiale della musica vincitrice di innumerevoli premi nel corso del 2023 e del 2024, e recordwoman di streaming, ascolti e pubblico ai concerti. Ebbene, Petracca ha deciso di introdurre la musica e le parole di Taylor Swift in un ambiente ovviamente non usuale per le stesse, ma riuscendo a suscitare interesse nelle giovani generazioni che amano la star americana.

La chiesa dello Spirito Santo di Heidelberg è situata a sud della Germania, è una Chiesa protestante ed ha risposto “presente” all’iniziativa di Petracca visto che i 423 posti a disposizione sono stati prenotati in fretta. La chiesa ha quindi deciso di organizzare una seconda messa, di modo da poter accogliere il maggior numero possibile di persone che volevano vivere questa esperienza in cui sacro e profano si mescolano alla perfezione.

MESSE A TEMA TAYLOR SWIFT IN GERMANIA: I BRANI CANTATI

Nel corso delle due funzioni sono stati eseguiti i brani più famosi di Taylor Swift leggasi “Shake It Off” ma anche “Christmas Must Be Something More”, canzoni che secondo il pastore Petracca sono dei forti messaggi cristiani, riconoscendo le tematiche sociali e politiche affrontate nelle stesse.

A intonare i pezzi della Swift è stata Tine Wiechmann, cantante e insegnante di musica religiosa, e nel corso della messa alcuni fedeli si sono messi addirittura a ballare sui banchi della chiesa, per una vera e propria festa. Wiechmann non è certa che con queste iniziative i giovani possano avvicinarsi di più al mondo della Chiesa ma in ogni caso si dice convinta che Messe di questo tipo possano creare dei sentimenti positivi, aprendo alla spiritualità e favorendo il messaggio cristiano. La chiesa di Heidelberg è una fra le più antiche della Germania, e l’evento dal titolo Anti-Hero – Taylor Swift Church Service si è tenuto a metà del mese di maggio.

MESSE A TEMA TAYLOR SWIFT IN GERMANIA: LE PAROLE DI PADRE PETRACCA

“Dal punto di vista teologico, Taylor Swift ci ricorda che Dio è giusto. Per lei, fede e azione sono inseparabili”, ha commentato Petracca come si legge sul sito di Rolling Stone, che ha riportato la notizia. Lo stesso pastore si è detto anche “piuttosto emozionato e sorpreso. Non mi aspettavo questa risposta”, alla luce proprio del grande afflusso di gente per la Messa delle ore 11:00 di domenica 12 maggio.

“Vogliamo deliberatamente raggiungere altri ambienti, soprattutto i più giovani”, ha proseguito, per poi incensare l’artista pop: “Al momento è la musicista pop più potente del nostro pianeta. È considerata così influente che influenzerà le elezioni americane in autunno”. Per correttezza d’informazione va detto che la Chiesa del Santo Spirito non è la prima volta che organizza dei concerti di musica pop avendo ospitato in passato anche le musiche di Beatles, Leonard Cohen, Queen, Madonna e Michael Jackson, ma l’evento a tema Taylow Swift è stato senza dubbio quello di maggior successo. In programma ora altre due funzioni religiose a tema, una con i brani di Billie Eilish e una con Beyonchè: avranno lo stesso enorme riscontro di pubblico?

