Manuel Frigo ha trascinato l’Italia in finale nella staffetta 4×100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024, grazie all’ottimo risultato ottenuto in vasca, che ha migliorato il crono complessivo degli azzurri. Una giusta vetrina per l’atleta azzurro, che ha guadagnato la luce dei riflettori al termine di una performance eccellente. Ma chi è e cosa sappiamo del nostro finalista olimpico Manuel Frigo? Ha una fidanzata nella sua vita? Quesiti a cui abbiamo tentato di rispondere dando un’occhiata sul web, consultando la carriera del nuotatore e cercando di capire i suoi interessi, hobby e passioni della vita privata.

Per quanto riguarda il fattore sentimentale, sembrerebbe esserci una fidanzata di nome Giorgia nella sua vita. Su Instagram, in una foto di qualche tempo fa, Manuel appare felice e innamorato della ragazza al suo fianco.

Gli ultimi post, inevitabilmente, sono dedicati al nuoto e alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un sogno che parte da lontano per Frigo, che in questi anni ha avuto una meritata escalation. “Io sono uno staffettista: è un ruolo importante”m aveva detto tempo fa in una bella intervista rilasciata ai microfoni di OA Sport.

“Punto sempre a migliorarmi a livello individuale e provare a fare una gara individuale. Come staffettista non posso chiedere di meglio, ho il ruolo di chiudere, ed è un ruolo fondamentale che comporta oneri e onori,” aveva aggiunto. Questa mattina di sicuro, per lui e per l’Italia, è andata benissimo, dato che è stato proprio Manuel a trascinare gli azzurri in finale.