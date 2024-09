Manuela, Marta e Micaela: il frutto del grande amore tra Micaela Boldi e la moglie Marisa

Dal grande amore tra Massimo Boldi e la moglie Marisa sono nate tre figlie, Manuela, Marta e Micaela che l’attore definisce le sue “ancora di salvezza”. La morte dell’amatissima moglie, infatti, ha lasciato un vuoto enorme nel cuore dell’attore che, dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita al suo fianco, ha sentito un vuoto enorme nel cuore. Vuoto che non si riempirà mai come ha spiegato più volte l’attore che, però, grazie alla presenza delle figlie, è riuscito a rialzarsi tornando anche al lavoro.

Maria Teresa Selo: chi è la moglie di Massimo Boldi e com’è morta/ "Dopo il primo incontro sempre insieme“

“Sono felice: il rapporto con le figlie e i nipoti è straordinario, ho una bella famiglia”, ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’attore che ama trascorrere il tempo con la sua famiglia.

Chi sono Manuela, Marta e Micaela, le figlie di Massimo Boldi

Micaela Boldi è nata nel 1974 ed è la primogenita di Massimo Boldi. Micaela ha reso per la prima volta nonno il padre con la nascita del figlio Massimo Federico. Micaela ha sempre affiancato nel suo lavoro il padre anche se non ha scelto di intraprendere la strada professionale del padre. Gestisce, tuttavia, la società di famiglia MariFilm, ma è anche la Social Media Manager dei profili del padre. Manuela è nata nel 1981, ha lavorato come speaker radiofonica e ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui la settima edizione dell’Isola dei Famosi. anche lei è mamma e ha reso il padre nonno della piccola Vittoria Marisa.

Chi è Massimo Boldi? Malattia, carriera: da batterista ad icona della ‘Commedia all’italiana'/ Sui social…

Marta Boldi è la figlia più piccola dell’attore. E’ nata nel 1990. ama il cinema, lo spettacolo, la letteratura e con il padre ha scritto il libro ‘Le mie tre vite. Ridere, piangere, ricominciare’. Tuttavia, la sua passione più grande è la musica e ha inciso l’album Martiny.