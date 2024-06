Mara Valentini: chi è la tentatrice di Temptation Island 2024/ Ex fidanzata di Andrea Zelletta e…

Mara Valentini, chi è la tentatrice di Temptation Island 2024: tutto su di lei

Tra i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2024 ci sono anche alcuni volti conosciuti dal pubblico come Carlo Marini, ex corteggiatore di Uomini e Donne durante il trono di Manuela Carriero. Tuttavia, tra le tentatrici, il pubblico ha riconosciuto anche una ragazza che è stata legata in passato ad un ex tronista di Uomini e Donne. Lei si chiama Mara Valentini e ha avuto una storia con Andrea Zelletta. La tentatrice è stata immediatamente riconosciuta dopo la sua presentazione davanti alle telecamere del programma condotto da Filippo Bisciglia.

“Vengo da Taranto, ho 28 anni e nella vita sono una lash maker. Le mie passioni? Amo gli animali e il mare, mi piace tanto viaggiare. Sono molto riflessiva, amo fare amicizia e stare in compagnia. Il mio punto di forza è lo sguardo e il sorriso. Tra 10 anni non so dove mi porterà il mio destino, ma la mia città mi piace tanto e spero di costruire il mio futuro lì sia lavorativo che d’amore”, le parole della tentatrice.

Mara Valentini e la storia con Andrea Zelletta

La storia tra Mara Valentini e Andrea Zelletta risale a diversi anni fa, prima che il dj approdasse a Uomini e Donne dove ha scelto Natalia Paragoni con cui è fidanzato e con la quale ha formato una famiglia con la nascita della piccola Ginevra. Durante la presentazione a Temptation Island 2024, Mara non ha fatto alcun riferimento a relazioni passate non parlando neanche di quella con Zelletta.

Tuttavia, a svelare la sua presenza tra le tentatrici di Temptation Island 2024 è stata Deianira Marzano che, dopo aver ricevuto la segnalazione da una follower, ha condiviso lo screenshot tra le sue storie di Instagram.

