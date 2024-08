Chi è Marcelo Fuentes, volto di Uomini e Donne e ex compagno di Sofia Bruscoli

Prima di essere il compagno (poi ex) di Sofia Bruscoli, Marcelo Fuentes è diventato noto al pubblico italiano attraverso la sua partecipazione a Uomini e Donne. Al dating show di Maria De Filippi ha partecipato inizialmente come corteggiatore di Elga Enardu e poi tronista (ricevendo poi il no dalla corteggiatrice Stefania Zappia). Solo tempo dopo, la strada di Marcelo si è incrociata con quella della conduttrice Sofia Bruscoli, con la quale è nata una bellissima storia d’amore e una figlia, Nicole.

Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli sono stati insieme per 12 anni prima di dirsi definitivamente addio. Era, precisamente, il 2000 quando la conduttrice, in un’intervista a Novella, ha annunciato la separazione dal compagno: “Abbiamo deciso di separarci, siamo come il giorno e la notte”, sono state le sue parole.

Perché Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli si sono lasciati

Il motivo della fine della lunga relazione tra Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli non è stato un tradimento, bensì una continua serie di incomprensioni e liti, che sono diventate molto più dei momenti di serenità nella coppia. La stessa Bruscoli, nell’intervista, ha spiegato: “Abbiamo sempre litigato tantissimo, ma da sempre, anche da prima di avere la bambina. Il nostro è un rapporto che si è logorato.” E ancora: “In questi 12 anni non c’è stato mai uno stacco totale come in questo periodo. Poi se sarà definitivo non lo so. Non ci sono stati tradimenti da parte mia, né da parte sua. Non ci sono interessi per altre persone. Abbiamo solo bisogno di una pausa e non sappiamo quanto durerà.” Oggi Marcelo e Sofia mantengono un buon rapporto soprattutto per il benessere della loro figlia Nicole, che oggi ha 10 anni.