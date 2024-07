Marco Boscolo Nale è stato tra gli indiscussi protagonisti della seconda puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, l’esilarante show antropologico di successo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Il modello si è fatto notare durante il momento del defilè sfilando in intimo per la squadra dei neomelodici catalizzando l’attenzione di tutto il pubblico femminile (e non solo). Bello da togliere il fiato, Marco ha sfilato in intimo mostrando una naturalezza complice anche la sua professione, visto che lavora come modello e testimonial di diversi brand di moda.

La bellezza di Marco non è passata inosservata facendo letteralmente scoppiare i social dove tutti hanno cominciato a chiedersi chi fosse e a ricercare informazioni sul suo conto. Classe 1985, Marco è nato a Padova, ma è cresciuto tra Sottomarina e Chioggia. Geometra di professione ha lavorato per diversi anni nell’azienda di famiglia per poi cambiare strada diventando un modello.

Marco Boscolo Nale: da Ciao Darwin a Temptation Island

Dopo aver vinto per ben due volte il concorso di bellezza Mister Europa, Marco Boscolo Nale ha vinto anche il premio di Mister Veneto e Volto più bello d’Italia; tutti riconoscimenti che gli hanno aperto il mondo dello spettacolo e della revisione, visto che ha lavorato in diversi film e serie televisivi. Non solo, il bel modello ha partecipato anche a diversi programmi di Barbara D’Urso e Alfonso Signorini ed ha recitato nel video “Danzando” di Cristiano Malgioglio.

Nel 2023 è stato scelto per partecipare come single tentatore nel reality show dei sentimenti di successo Temptation Island. In passato ha anche giocato nella squadra di rugby Leoni di Chioggia. Tra le sue passioni: la palestra, i pilates e la sauna e pur avendo riscontrato dei successi nel mondo della moda e dello spettacolo lavora nell’azienda di famiglia, il Bingo Astoria di Sottomarina come responsabile. Parlando del suo futuro ha detto: “fisico ed età permettendo continuerò a fare quello che sto facendo perché nella vita non c’è nulla di più bello di fare ciò che ti fa stare bene”.