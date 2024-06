Marco Nosotti, chi è il giornalista di Sky Sport/ Dal legame col Sassuolo alla carriera da bordocampista

Marco Nosotti, chi è il giornalista di Sky Sport e inviato dai campi di Serie A

Marco Nosotti è uno degli storici giornalisti di Sky Sport, bordocampista e inviato dai campi della Serie A per Sky Calcio ma che ha spesso seguito anche la Nazionale italiana. Il cronista è stato colpito nelle ultime ore da un grave lutto: dopo una lunga malattia è morta la moglie Silvia, con la quale era sposato da 28 anni e da cui ha avuto due figli, Giulio e Margherita. Nosotti, che era impegnato in Germania in veste di inviato per gli Europei 2024, ha fatto immediato ritorno in Italia domenica sera dopo aver appreso l’aggravarsi della salute della donna, scomparsa ieri sera.

Marco Nosotti, da molti soprannominato con affetto “Noso“, è uno dei più celebri giornalisti del panorama sportivo (prevalentemente calcistico) italiano. Nato nel 1959 a Empoli, ma cresciuto a Formigine in provincia di Modena, ha sempre inseguito la sua passione per lo sport che si è presto trasformata in una professione a tutti gli effetti. La sua lunga militanza nella redazione di Sky Sport l’ha portato a lavorare anche in collegamento dai campi della Serie A in veste, principalmente, di inviato e bordocampista.

Marco Nosotti: il legame con il Sassuolo e l’esperienza da inviato a Euro 2024

Ma Marco Nosotti, ancor prima di approcciarsi alla carriera giornalistica, ha assaporato i campi da calcio diventando in età giovanile portiere del Sassuolo Calcio. E proprio la società emiliana, nella quale ha militato e per la quale è stato in seguito bordocampista raccontando direttamente dallo stadio le avventure della squadra in Serie A, si è stretta al dolore del giornalista per la morte della moglie Silvia, attraverso un messaggio di cordoglio pubblicato sul profilo X.

Da giovane calciatore a giornalista e bordocampista, Marco Nosotti ha anche avuto modo di raccontare le avventure dell’Italia durante le competizioni europee; proprio in questo periodo era impegnato in Germania per seguire la Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti, impegnata ad Euro 2024.

