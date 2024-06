Margherita Ceruzzi, chi è la fidanzata di Alessandro Buongiorno/ Una bellezza acqua e sapone

Margherita Ceruzzi è una di quelle bellezze che potremmo tranquillamente definire “acqua e sapone”, nel senso più positivo del termine. E’ fidanzata con il difensore del Torino e della nazionale azzurra, Alessandro Buongiorno e i due vivono da diverso tempo una bellissima storia d’amore, come si evince dalla presenza fissa della ragazza durante le partite del Torino. Sempre al fianco del difensore, tifa e lo sostiene ogni domenica. Un compito che Margherita porterà avanti agli Europei, dove svestirà i panni granata per indossare quelli azzurri della nazionale, esattamente come il suo Alessandro.

Tra Buongiorno e Margherita c’è un feeling davvero speciale, entrambi tifano per il successo dell’altro e si spronano a vicenda. “Margherita mi è stata molto vicino ed è stata sempre con me”, ha raccontato Alessandro in una bella intervista a Toro News parlando della sua vita privata e dell’attaccamento alla famiglia e alla compagna.

Alessandro Buongiorno spende parole al miele per la fidanzata Margherita: “Mi ha supportato tanto”

“Mi ha supportato tanto e adesso io supporto lei con la sua laurea in giurisprudenza: le manca solo la tesi, quindi adesso sono io che devo aiutarla”, ha detto il calciatore dopo essersi laureato. La coppia al momento resta alla larga dalle luci dei riflettori, preferisce vivere la propria vita in disparte anche se di tanto in tanto è la stessa Margherita ad aggiornare i suoi follower con qualche scatto romantico. Tra un impegno e l’altro, Buongiorno e la fidanzata trovano sempre il momento per staccare e godersi qualche ora di relax insieme a Torino o fuori città. Cose semplici per una coppia che ama la semplicità.











