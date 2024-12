Tra le attrici più amate del panorama italiano, complice la longeva partecipazione in una delle serie tv più amate di sempre: stiamo parlando di Margot Sikabonyi, protagonista per anni in Un Medico in Famiglia. Una carriera decisamente di spicco e della quale si conoscono ampiamente dettagli e curiosità. Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Margot Sikabonyi? La prima relazione nota di Margot Sikabonyi è quella con l’ex compagno Pietro Sermonti; una relazione durata circa sei anni e che ha avuto come terreno fertile proprio la passione in comune per la recitazione. Per diversi anni hanno condiviso non solo la quotidianità ma soprattutto il set dato che entrambi erano perni imprescindibili di una delle fiction più amate di sempre: ‘Un medico in famiglia’.

La liaison tra Margot Sikabonyi e Pietro Sermonti è durata dal 2003 al 2009 ed è stata proprio l’attrice, in un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera – come riporta Libero – a raccontare alcuni particolari della storia d’amore. “Mi sono innamorata per la prima volta… Sei anni tormentati sia sul set che fuori; giravo scene romantiche quando avrei voluto dargli una capocciata”. Margot Sikabonyi, sulla fine della storia con Pietro Sermonti, ha invece raccontato: “Quando incontro il futuro padre dei miei figli ho detto basta e ho dovuto litigare con tutti…”.

Margot Sikabonyi, dopo il divorzio con Jacopo Lupi c’è un nuovo compagno?

Finita la relazione con l’ex compagno Pietro Sermonti, Margot Sikabonyi trova nuovamente l’amore con l’ex marito Jacopo Lupi. Quest’ultimo non appartiene al mondo dello spettacolo, ceramista di professione, ma purtroppo a dispetto della splendida famiglia costruita insieme non c’è stato il lieto fine. “Il momento più duro della mia vita è stato il divorzio… Ho fatto tanta psicoterapia. Quando ero in crisi per il divorzio ho incontrato una sciamana con la quale ho usato erbe e spezie per riequilibrare il campo energetico”. Con Jacopo Lupi – ex marito di Margot Sikabonyi – ha dato alla luce i suoi due figli. Bruno James (2015) e Leonardo (2017).

Ma oggi, Margot Sikabonyi ha un nuovo compagno? L’attrice non è mai stata interessata alle voci di gossip ed ha sempre evitato il centro dell’attenzione nel merito della cronaca rosa. Salvo i racconti sulle liaison del passato, tra genesi e rottura, non sappiamo se oggi nel cuore dell’attrice ci sia effettivamente un nuovo compagno e se dunque abbia ritrovato l’amore.