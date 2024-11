Maria De Filippi e la confessione a Uomini e Donne su Martina De Ioannon

Tra Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli, Michele Longobardi e Martina De Ioannon, la tronista che sta creando più dinamiche all’interno del trono classico di Uomini e Donne è sicuramente Martina che, chiusa la relazione con Raul dumitras, al termine dell’avventura di Temptation Island 2024, sicuro di non voler tornare sui propri passi, ha accettato di rimettersi in gioco salendo sul trono. Forte, determinata e decisa, Martina si è anche lasciata andare ad importanti dichiarazioni parlando delle proprie fragilità.

Nella conoscenza con i corteggiatori, tuttavia, sta tirando fuori il carattere e così è accaduto nella puntata di Uomini e Donne in onda il 12 novembre 2024 durante la quale ha avuto anche uno scontro con il corteggiatore Ciro, finora tra i suoi preferiti. Durante il confronto con Gianmarco, tuttavia, Maria De Filippi si è lasciata andare ad una rivelazione su Martina che, finora, nessuno conosceva.

Maria De Filippi: cosa ha detto di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Dopo l’ampio momento dedicato a Ciro e alla sua scelta di lasciare lo studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha parlato del rapporto tra Martina De Ioannon e Gianmarco. Quest’ultimo ha ammesso che, in esterna, ha avuto voglia di baciare la tronista. “Ma ti avrebbe risposto?”, ha chiesto la conduttrice al corteggiatore che ha ammesso di non avere la risposta.

“A te, Martina, non lo chiedo perché conosco tua mamma”, ha aggiunto la De Filippi, “Se hai capito come sono…”, le successive parole della tronista che ha lasciato intendere che avrebbe baciato Gianmarco. “Ora Ciro non torna più”, è stato il commento ironico della padrona di casa,

