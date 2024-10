Marcello Messina e Giada: cosa succede a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 ottobre 2024, al centro dello studio, si accomodano Marcello Messina e Giada. Per il cavaliere, la frequentazione procede a gonfie vele ma Giada, pur stando bene con lui, non ha il medesimo entusiasmo. “In maniera importante e inaspettata… Sto bene con lei, quando non c’è mi manca e mi rendo conto che sono più avanti di lei in questa storia. Ho accettato una possibile conoscenza da parte sua di un’altra persona…”, dice Marcello.

“Io con lui sto molto bene, rido, scherzo, ma l’ho conosciuto in un contesto in cui l’ho visto nel suo percorso. Se arrivasse qualcuno per me, lo farei scendere dalle scale per conoscerlo…”, replica Giada spiazzando Marcello che ammette di esserci rimasto male. “Avendo già frequentato il programma vedo che ci sono differenze tra quello che si dice in esterna e quel che si dice al centro studio…”, sbotta il cavaliere.

Lo scherzo di Maria De Filippi e la reazione di Marcello Messina

Giada ribadisce di stare bene con Marcello ma di non voler essere istintiva concedendogli l’esclusiva per poi tornare sui propri passi. “E io qui non mi trovo. Ho 50 anni e certe strategie le capisco. Non c’è bisogno di un’altra persona per capire se me ne piace un’altra…”, dice ancora il cavaliere. Maria De Filippi così annuncia la presenza di un signore giunto in trasmissione per conoscere Giada.

“E’ uno scherzo“, aggiunge poi la conduttrice che ha anche chiesto a Giada se ci fosse qualche, altro cavaliere che le piacciono. “Maio no, è un malessere“, ha detto la dama. Al termine del confronto con Marcello, Maria ha anche chiesto a Giada se avesse voglia di ballare con Mario provocando la reazione di Marcello. “Ma vedi che sei scemo? Non ha espresso nessuna volontà. Sei un rosicone”, ha concluso Maria.

