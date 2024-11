Andreas Muller: chi c’era nel suo cuore prima di Veronica Peparini

Andreas Muller è da anni felicemente fidanzato con Veronica Peparini conosciuta durante l’avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra i due è nato un amore forte e importante che ha superato le critiche legate alla differenza d’età e che è stato coronato dall’arrivo di due gemelline bellissime: Ginevra e Penelope. Con Veronica Peparini, dunque, Andreas Muller ha formato una splendida famiglia, ma prima di incontrare e innamorarsi della coreografa, il ballerino ha avuto una precedente relazione, molto importante e molto lunga. Andreas Muller, infatti, era fidanzato con Maria Elena Gasparini.

Maria Elena è una ballerina esattamente come Andreas Muller. Nel 2016, prima della partecipazione di lui ad Amici di Maria De Filippi, i due scelsero di prendersi una pausa di riflessione per poi dirsi definitivamente addio.

Andreas Muller e Maria Elena Gasparini: la fine della relazione

Dopo sette anni importanti, le strade di Andreas Muller e Maria Elena Gasparini si sono detti addio. Ad annunciarlo, sui social, è stato proprio il ballerino che ha chiesto ai followers di rispettare la sua vita privata che ha sempre cercato di proteggere. “Non ho mai cercato di parlare della mia vita privata, ho sempre cercato per quanto possibile di non farci entrare nessuno, di rispettarla e difenderla dalla malignità dei social. Non mi sarei mai voluto trovar di fronte alla necessità di scrivere certe cose ma purtroppo mi trovo costretto a farlo. Io e Mari in questo momento ci siamo lasciati e i motivi sicuramente li conosciamo io e lei, perché chi giudica ed è arrivato ora, dimentica o non conosce la nostra storia portata avanti per 7 anni”, le parole del ballerino.

Oggi, però, nel cuore di Andreas Muller ci sono Veronica Peparini e le loro bambine, Ginevra e Penelope il cui arrivo ha coronato il grande amore che unisce la coreografa e il ballerino.