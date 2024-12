Maria Tomba sogna la vittoria di Sanremo Giovani 2025 con “Goodbye (voglio good vibes)”

Tra i finalisti di Sanremo Giovani 2025 c’è anche Maria Tomba, che non risulterà un nome nuovo a più di qualcuno. La cantante, infatti, ha partecipato a X Factor 2023, arrivando fino alla finale. Dopo aver preso parte al talent, lo scorso anno condotto da Francesca Michielin, il 2024 ha portato nella sua vita la speranza di arrivare fino al palco dell’Ariston. La giovane Maria Tomba, classe 2002 originaria di Verona, è sempre stata una grande appassionata di musica, ma non solo: nella sua vita, anche la moda ha uno spazio importante.

Sul palco di Sanremo Giovani 2025, Maria Tomba ha scelto di portare un brano dal titolo “Goodbye (voglio good vibes)”. Canzone ritmata, dalle sonorità moderne e con un messaggio positivo, il brano ha uno stile fresco e coinvolgente, che ha attirato il pubblico e la giuria. Maria Tomba è ora in finale a Sanremo Giovani: riuscirà ad arrivare sul palco dell’Ariston nella categoria “Nuove Proposte”? Lo scopriremo solamente a brevissimo!

Chi è Maria Tomba, finalista di Sanremo Giovani 2025 che sogna di arrivare sul palco dell’Ariston con “Goodbye (voglio good vibes)”? Nata a Verona, la cantante ha cominciato a prendere lezioni di canto a undici anni, e poi sono arrivati i primi concorsi canori. Con il tempo ha arricchito la sua formazione musicale e a quattordici anni ha cominciato a scrivere i primi testi, scoperto la passione per il cantautorato. Il primo vero banco di prova è arrivato a 21 anni con X Factor, dove è arrivata in finale. Ora, dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2025, per Maria Tomba potrebbe arrivare un altro tassello importante da aggiungere alla sua carriera. Il palco dell’Ariston, infatti, arricchirebbe in maniera fondamentale quello che è il suo curriculum artistico